Miền Bắc có thể có băng giá và sương muối, TPHCM trời rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 9 và ngày 10/1, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, ngày trời nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Trạng thái thời tiết nêu trên ở miền Bắc còn duy trì nhiều ngày tới.

Dự báo khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh những ngày tới không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi, một số nơi trời rét.

Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Miền Bắc những ngày tới tiếp tục rét đậm (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 10/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 7-9 độ C, có nơi dưới 6 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, phía Nam 13-15 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng miền Đông đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, riêng miền Đông 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.