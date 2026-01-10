"Mỹ sẽ tìm cách có Greenland bằng cách này hay cách khác"

Máy bay chở con trai ông Trump thăm Greenland đầu năm ngoái (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/1 tiếp tục đưa ra những lời đe dọa liên quan đến đảo Greenland, khi nói với các phóng viên rằng nếu ông không thể đạt được thỏa thuận để giành quyền kiểm soát lãnh thổ Bắc Cực này theo “cách dễ dàng” thì ông sẽ phải “làm theo cách khó”.

“Tôi muốn đạt được một thỏa thuận theo cách dễ dàng, nhưng nếu chúng tôi không làm được theo cách dễ dàng, thì chúng tôi sẽ làm theo cách khó. Và nhân tiện, tôi cũng là người rất có thiện cảm với Đan Mạch. Tôi phải nói rằng họ đã đối xử rất tốt với tôi. Tôi là một người hâm mộ lớn của họ”, Tổng thống Trump nói.

Khi được hỏi về một báo cáo gần đây cho rằng Mỹ đang cân nhắc việc chi tiền cho người dân Greenland để thuyết phục họ sáp nhập Mỹ, ông Trump trả lời: “Hiện tại tôi chưa nói đến tiền bạc cho Greenland. Có thể sau này tôi sẽ nói đến điều đó, nhưng hiện tại, chúng tôi sẽ làm điều gì đó với Greenland, dù họ có thích hay không”.

Ông giải thích: “Bởi nếu chúng tôi không làm, thì Nga hoặc Trung Quốc cũng sẽ kiểm soát Greenland, và chúng tôi sẽ không chấp nhận việc Nga hay Trung Quốc trở thành láng giềng”.

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Greenland và Đan Mạch tại Washington đã gặp các quan chức Nhà Trắng hôm 8/1, trong bối cảnh Greenland tiếp tục công khai cũng như kín đáo khẳng định hòn đảo này không phải để bán.

Theo các nhà ngoại giao am hiểu vấn đề, Đại sứ Đan Mạch Jesper Sorensen và Trưởng đại diện của Greenland tại Mỹ Jacob Isbosethsen đã có cuộc gặp với các cố vấn của ông Trump.

Ông Trump từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm tới Greenland, lần đầu công khai đưa ra ý tưởng mua lại lãnh thổ này vào năm 2019 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Đề xuất đó đã vấp phải sự phản đối nhanh chóng từ các lãnh đạo Đan Mạch và Greenland.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã khơi lại chủ đề này, đặc biệt sau khi Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Ông Trump nói Mỹ “rất cần” Greenland vì những yêu cầu cấp bách về an ninh quốc gia.

Bất chấp những lời cảnh báo từ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen rằng một cuộc tấn công của Mỹ vào Greenland sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của “NATO và do đó là trật tự an ninh được thiết lập sau Chiến tranh Thế giới thứ hai”, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục khẳng định ông ủng hộ liên minh này.

“Nếu không có tôi, bây giờ các bạn đã không còn NATO. Nhưng chúng tôi sẽ không cho phép Nga hay Trung Quốc kiểm soát Greenland, và đó chính là điều sẽ xảy ra nếu chúng ta không hành động”, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo một cuộc thăm dò năm 2025, người dân Greenland nhiều lần bày tỏ sự từ chối trở thành một phần của Mỹ, với 85% dân số phản đối ý tưởng này. Các khảo sát cũng cho thấy chỉ 7% người Mỹ ủng hộ việc Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự để kiểm soát vùng lãnh thổ này.