U23 Việt Nam phá bỏ “lời nguyền”, lập kỳ tích dưới thời HLV Kim Sang Sik

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1

Ở lượt trận thứ hai bảng A giải U23 châu Á tại Saudi Arabia vào tối 9/1, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U23 Kyrgyzstan. Hai bàn thắng của “Những chiến binh sao vàng” được thực hiện bởi Văn Khang và Khristiyan Brauzman (phản lưới nhà).

U23 Việt Nam lần đầu tiên giành chiến thắng trước các đội bóng Trung Á ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Đáng chú ý, chiến thắng này giúp U23 Việt Nam đã phá bỏ “lời nguyền” khi chưa từng thắng các đội bóng Trung Á ở giải U23 châu Á trong quá khứ. Cụ thể, chúng ta từng thất bại 1-2 trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết giải đấu năm 2018 và thất bại 0-3 trước chính đối thủ này ở vòng bảng năm 2024.

Đây cũng là chiến thắng thứ hai của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan trong hai lần gặp nhau ở các giải đấu chính thức. Trước đó, ở kỳ Asiad 2014, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã thắng đối thủ này với tỷ số 1-0. U23 Kyrgyzstan chỉ thắng 1 trận khi gặp U23 Việt Nam khi đụng độ ở giải giao hữu Doha Cup 2023.

U23 Việt Nam tiếp tục nối dài chuỗi trận toàn thắng dưới thời HLV Kim Sang Sik ở các giải đấu chính thức. Ở giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam hạ gục Lào (3-0), Campuchia (2-1), Philippines (2-1) và Indonesia (1-0) để giành chức vô địch.

Sau đó, tới vòng loại giải U23 châu Á, “Rồng vàng” tiếp tục đánh bại ba đối thủ là Bangladesh (2-0), Singapore (1-0) và Yemen (1-0). Ở kỳ SEA Games 33 vừa qua, U23 Việt Nam tiếp tục thắng Lào (2-1), Malaysia (2-0), Philippines (2-0) và Thái Lan (3-2) trên hành trình giành tấm Huy chương vàng.

U23 Việt Nam toàn thắng thời HLV Kim Sang Sik (Ảnh: AFC).

HLV Kim Sang Sik tiếp tục cho thấy cái duyên khi dẫn dắt U23 Việt Nam bước ra đấu trường châu Á khi giúp đội bóng đánh bại hai đối thủ là U23 Jordan (2-0) và U23 Kyrgyzstan (2-1).

Đây là lần thứ hai U23 Việt Nam toàn thắng hai trận đầu vòng bảng U23 châu Á. Trước đó, ở giải đấu năm 2024 với sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã thắng 3-1 trước Kuwait và 2-0 trước Malaysia ở hai trận đầu tiên.

Ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào lúc 23h30 ngày 12/1.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).