Chat GPT giúp sinh viên bớt "học vẹt"

Sinh viên thay đổi cách học nhờ AI (Hình minh họa được tạo bởi AI).

Chỉ trong vài năm, các công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) điển hình như Chat GPT đã đi sâu vào lớp học ở Ấn Độ, đặc biệt ở nhóm người dùng trẻ. Khi AI có thể tóm tắt tài liệu, giải thích khái niệm và gợi ý cách làm gần như tức thì, nhiều sinh viên chọn học theo hướng hiểu nhanh và ứng dụng, thay vì lặp lại và ghi nhớ máy móc.

Thay đổi rõ nhất là xu hướng giảm "học vẹt" ở các môn thiên về ghi nhớ như lịch sử, địa lý. Sinh viên ít dành thời gian chép lại ghi chú hay học thuộc định nghĩa. Thay vào đó, nhờ AI diễn giải kiến thức theo cách dễ hiểu, có ví dụ, giúp nắm ý nhanh hơn. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng ghi nhớ sâu nếu lệ thuộc quá mức.

AI rút ngắn thời gian làm bài tập theo kiểu truyền thống dài dòng.

Theo khảo sát hơn 6.090 sinh viên tại Delhi của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Quản trị tại Ấn Độ, cho thấy gần một nửa số người được hỏi dựa vào AI để nghiên cứu và viết bài. Việc hỏi AI để gỡ rối ngay khi gặp khó trở nên phổ biến, khiến thói quen tự ngồi "vật lộn" với bài trước khi tìm trợ giúp có xu hướng giảm.

Cách đọc và viết cũng có xu hướng thay đổi. Thay vì đọc tài liệu dài rồi viết từ đầu, nhiều sinh viên dùng AI để tạo bản nháp và tóm tắt nhanh, sau đó chỉnh sửa lại.

Một nghiên cứu toàn cầu do một trường đại học tại Đức thực hiện cũng ghi nhận người học chủ yếu dùng AI cho các tác vụ nghiên cứu và viết lách nhiều hơn so với ôn thi.

Không dừng ở học tập, AI còn tác động đến các quyết định tương lai. Báo cáo của Leap Scholar cho thấy khoảng 75% sinh viên Ấn Độ sử dụng Chat GPT để tìm hiểu lựa chọn du học và chương trình đào tạo, thay vì chỉ dựa vào bảng xếp hạng hay sách hướng dẫn.

Tựu trung lại vấn đề thay đổi nhiều nhất là cách học, chuyển từ học thuộc và làm bài theo quy trình dài sang học hiểu, tra cứu nhanh và tối ưu thời gian. AI được xem là công cụ hỗ trợ, còn hiệu quả đến đâu phụ thuộc vào việc người học biết kiểm chứng thông tin và tự rèn tư duy ở phía người sử dụng.

Nguyễn Hữu Đạt