Lâm Đồng tăng cường quảng bá tiềm năng kinh tế

Ngày 9/1, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương - Đà Lạt), lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện báo Dân trí và 28 cơ quan báo, đài, tạp chí thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2026.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Võ Thanh Bình cho biết, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng địa phương, phản ánh sinh động các hoạt động, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội…

Ông Võ Thanh Bình mong muốn các cơ quan, đơn vị của địa phương phối hợp cùng báo chí để tuyên truyền, hướng đến việc đưa Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông lần này nhằm xác định lộ trình truyền thông phù hợp, tăng cường quảng bá tiềm năng kinh tế, xã hội và các lĩnh vực khác của địa phương.

Sau lễ ký kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng sẽ gửi các sở, ban, ngành, địa phương danh sách cơ quan báo chí trong chương trình hợp tác để các đơn vị chủ động cung cấp thông tin, phục vụ tuyên truyền.

Tại buổi lễ, Nhà báo Phạm Tâm, Trưởng đại diện Văn phòng miền Nam của báo Dân trí, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã dành sự trân trọng, tin tưởng báo Dân trí.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cùng Nhà báo Phạm Tâm, Trưởng đại diện Văn phòng miền Nam của báo Dân trí (Ảnh: Minh Hậu).

Năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng báo Dân trí và 28 cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, địa phương tăng cường thông tin nội dung các nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;...

Đồng thời, các bên phối hợp tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026 của Trung ương và của tỉnh...

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ký kết hợp tác truyền thông cùng báo Dân trí và các cơ quan báo chí khác (Ảnh: Minh Hậu).