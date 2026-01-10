Văn Miếu - Quốc Tử Giám rực sáng “Đạo học” kỷ niệm 950 năm thành lập

Tối 9/1, tại khu vực Giếng Thiên Quang ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình nghệ thuật “Đạo học” chính thức diễn ra, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám (1076-2026) và chào đón năm mới 2026.

Chương trình nhằm tôn vinh 950 năm gìn giữ và lan tỏa Đạo học Việt Nam, nơi sự học gắn liền với đạo lý, trách nhiệm và khát vọng dựng xây đất nước.

Mở đầu chương trình là lễ rước trang nghiêm của Nhân Mỹ học đường với sự tham gia của 50 thầy đồ, hình ảnh biểu trưng cho truyền thống tôn sư trọng đạo và nền học vấn Nho học Việt Nam.

Không gian Giếng Thiên Quang trở thành sân khấu nghệ thuật đặc biệt, được tái hiện thông qua ngôn ngữ trình diễn đương đại.

Hình ảnh ông đồ và học trò, các môn sinh Nhân Mỹ học đường, xuất hiện xuyên suốt chương trình, khắc họa sinh động tinh thần hiếu học và mối quan hệ thầy trò trong dòng chảy lịch sử.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật của học sinh, sinh viên và nghệ sĩ, chương trình tái hiện hành trình Đạo học Việt Nam từ khoa cử truyền thống đến tinh thần học tập suốt đời của xã hội hiện đại.

Khép lại chương trình, thông điệp về giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ. Đạo học không chỉ thuộc về quá khứ mà tiếp tục là mạch nguồn nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ và khát vọng phát triển bền vững của đất nước hôm nay và mai sau.

Cũng trong sáng nay đã diễn ra hoạt động diễu hành của 950 học sinh lớp 1 và lớp 2, trong trang phục áo dài truyền thống, khắc họa biểu tượng kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.

950 em học sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), gồm: Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Trường Tiểu học La Thành, Trường Tiểu học Văn Chương và Trường Tiểu học Trung Phụng.

Cô Lê Thị Thu Chung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cho biết, sự kiện diễu hành lần này mang ý nghĩa đặc biệt, giàu giá trị lịch sử, là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giúp các em học sinh hiểu sâu sắc giá trị của đạo học, đồng thời vun đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Cũng theo cô Chung, các em học sinh cũng đã rất hào hứng chuẩn bị cho hoạt động này từ nhiều ngày nay.

Mỗi em học sinh khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống được thiết kế riêng, in hình biểu tượng con ngựa chào đón năm mới 2026 cùng logo kỷ niệm 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cuộc diễu hành diễn ra từ khu nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám sang Hồ Văn, mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc cho sự tiếp nối bền bỉ của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và niềm tin vào thế hệ tương lai, những mầm non đang tiếp bước con đường tri thức mà cha ông đã dày công vun bồi suốt gần một thiên niên kỷ.