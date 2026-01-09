Cô gái 18 tuổi nghi đi với người lạ, gia đình nhờ sự giúp đỡ

Tối 9/1, chị Trần Xuân (trú tại khối 12 Lê Lợi, phường Thành Vinh, Nghệ An) cho biết khoảng 13h25 cùng ngày, em gái chị là Trần Nguyễn Ý An (18 tuổi) rời khách sạn Thành An trên đường Trường Chinh, cùng phường và gia đình không còn liên lạc được.

Thời điểm rời đi, An mặc áo lông màu nâu có hình con gấu. Camera của khách sạn ghi nhận cô gái rời địa điểm cùng một nam thanh niên chưa xác định danh tính.

Hình ảnh nam thanh niên đi cùng em An được gia đình đăng tải lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm (Ảnh chụp màn hình).

Từ khi rời đi đến nay, điện thoại của An không liên lạc được. Gia đình tìm kiếm khắp các khu vực lân cận, hỏi thăm bạn bè, người quen nhưng không có thông tin.

Chị Xuân chia sẻ: “Mẹ quá lo lắng, lên cơn đau tim và phải nhập viện cấp cứu. Thực sự không biết em đang ở đâu, an toàn hay không”.

Việc An xuất hiện cùng một người lạ càng khiến gia đình thêm lo lắng. Thông tin hình ảnh cả hai đã được người nhà cung cấp để nhờ sự hỗ trợ.

Hiện gia đình đã báo tin cho chính quyền địa phương, mong muốn các cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh.

Người thân hy vọng nếu ai nhìn thấy An hoặc nhận ra nam thanh niên xuất hiện cùng em trong hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, thông báo giúp theo số điện thoại 0964.198.578.