Công an TPHCM mang mệnh lệnh từ trái tim, chi viện cho Đắk Lắk

Nhiều ngày qua, tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt khu vực tỉnh Phú Yên cũ, hứng lượng mưa đặc biệt lớn, gây ngập sâu và chia cắt nghiêm trọng. Hàng chục xã bị cô lập, nhiều tuyến giao thông bị lũ quét làm đứt gãy, sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.

Tình huống được đánh giá là “khẩn cấp cấp độ cao”, buộc lực lượng quân đội và công an nhiều tỉnh, thành lập tức chi viện.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, trong đó có Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ Công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt.

Cứu dân là trên hết

Ngay khi nhận mệnh lệnh từ Trung tướng Mai Hoàng và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Ban Chỉ huy Phòng PC07 lập tức triển khai các tổ công tác đặc biệt, chia thành hai đoàn do 2 đồng chí Phó phòng là Thượng tá Đỗ Văn Kháng và Thượng tá Nguyễn Chí Thành phụ trách chỉ huy, điều phối.

Chiều 22/11, đơn vị huy động 200 cán bộ, chiến sỹ có sức khỏe tốt, kỹ năng bơi lặn, thành thạo thiết bị cứu hộ và điều khiển xuồng máy, 30 phương tiện chữa cháy để chứa nước phục vụ cho công tác vệ sinh và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng còn mang theo 5 xuồng máy các loại, 9 phương tiện đường bộ gồm xe cứu hộ, xe chỉ huy, xe chở quân và xe vận chuyển xuồng. Đi kèm là drone, máy phát điện, 100 áo phao, 30 phao tròn cùng nhiều thiết bị chuyên dụng hoạt động được trong nước xiết và địa hình sạt lở.

Trước giờ lên đường, Ban Giám đốc quán triệt tinh thần “cứu dân là trên hết”, yêu cầu cán bộ, chiến sỹ giữ vững kỷ luật, an toàn cho nhân dân và cho chính mình, sẵn sàng vượt lũ, tiếp cận nhanh nhất khu vực ngập sâu, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, lực lượng phải khẩn trương tiếp cận hiện trường, tiến sâu vào khu vực bị chia cắt, vận chuyển lương thực, thuốc men, nước uống đến từng điểm đang cô lập để ngăn nguy cơ thiếu đói giữa lũ.

Thượng tá Đỗ Văn Kháng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ chi viện tại Đắk Lắk (Ảnh: Thanh Tài).

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho biết, đơn vị đã chủ động chuẩn bị nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm và gia đình cán bộ chiến sỹ, bảo đảm sẵn sàng xuất quân ngay khi nhận lệnh.

“Mỗi cán bộ, chiến sỹ lên đường đều mang theo niềm tin của tập thể và kỳ vọng của thành phố, là những người trẻ dám dấn thân, không ngại khó khăn, gian khổ, chịu được áp lực công việc nặng nề và sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân”, cán bộ này nhấn mạnh.

Hành trình sẻ chia

Trên đường di chuyển, tại những điểm dừng chân ăn tối, nhiều chủ quán khi biết lực lượng Công an TPHCM đang hướng về đồng bào vùng lũ đã từ chối nhận tiền. Nhiều người dân còn gửi thêm mì tôm và nhu yếu phẩm để góp phần hỗ trợ đồng bào gặp hoạn nạn.

Rạng sáng hôm sau, đoàn chi viện đã đến khu vực Phú Yên, điểm ngập nặng nhất tỉnh Đắk Lắk. Ngay lập tức, không để bà con chờ đợi, Công an TPHCM đã nhanh chóng bắt tay vào việc.

Theo phân công, lực lượng Công an TPHCM phối hợp với chính quyền 18 xã, phường, Phòng PC07 Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng quân sự, khắc phục hậu quả như: dọn dẹp, tẩy rửa trường học, trụ sở UBND và các điểm dân sinh. Trong đó, tập trung vệ sinh các trường học, nhà trẻ phục vụ cho các cháu đến trường sớm nhất.

Đoàn được chia thành 4 tổ công tác phối hợp với 4 đội khu vực của PC07 tỉnh Đắk Lắk. Thượng tá Đỗ Văn Kháng quán triệt tinh thần cho toàn lực lượng, yêu cầu tập trung cao độ cho nhiệm vụ.

Ngay sau đó, lực lượng đã tiếp cận đầy đủ 18 xã, phường, phối hợp với địa phương dọn dẹp, tẩy rửa sạch sẽ tại 33 trụ sở UBND cấp xã, trường học. Ngoài ra, lực lượng còn hỗ trợ cho một thôn, 3 nhà dân, 1 cây xăng và các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chiến sỹ Công an TPHCM không ngại vất vả, xông pha làm những phần việc nặng nề nhất. Đơn vị cũng chủ động bảo đảm hậu cần, nhiên liệu, ăn uống, nghỉ ngơi, để không phiền hà người dân hay chính quyền địa phương.

Song song đó, tại 18 xã phường mà đoàn đi qua, lực lượng còn chia sẻ mì gói, bánh và nước uống cho người dân khó khăn, thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Công an TPHCM cho biết, tại những nơi đoàn đi qua, người dân đều thể hiện lòng quý mến, nhiều thầy cô gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an TPHCM vì giúp trường, lớp sớm được khôi phục.

Việc Công an TPHCM kịp thời xây dựng kế hoạch chi viện mang ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu của Đắk Lắk. Đoàn công tác gồm các cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, khẳng định quyết tâm hỗ trợ nhân dân và chính quyền tỉnh Đắk Lắk vượt qua thời điểm thử thách.