Ban Bí thư: Nghiêm cấm tặng quà Tết lãnh đạo dưới mọi hình thức

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký Chỉ thị số 55/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Trong đó, Ban Bí thư yêu cầu tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, tổ chức tốt việc chăm lo đời sống cho nhân dân.

Các địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khẩn trương hoàn thành sửa chữa, xây mới nhà cửa, công trình công cộng thiết yếu bị hư hại, bảo đảm nhân dân có nơi ở, sinh hoạt an toàn, ổn định để đón Tết.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (Ảnh: TTXVN).

Bên cạnh đó các địa phương phải đẩy nhanh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao; tiếp tục rà soát, sửa chữa, làm mới, không để trên địa bàn còn nhà tạm, nhà dột nát.

Ban Bí thư chỉ đạo hỗ trợ, tạo điều kiện, huy động các nguồn lực giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, gia đình chính sách, công nhân, người lao động mất việc làm, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, nơi biên giới, hải đảo...

Các cơ quan, địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt điều kiện bảo đảm chi trả kịp thời lương, thưởng Tết cho người lao động. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết…

“Các địa phương căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhưng cần bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn”, chỉ thị nêu rõ.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá, xã hội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ và ổn định giá cả. Bảo đảm an toàn thực phẩm, không khí, nguồn nước sinh hoạt.

Đặc biệt, chỉ thị của Ban Bí thư nhấn mạnh thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; phòng chống lãng phí, tiêu cực. Cán bộ lãnh đạo, đảng viên thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức, những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nếp sống văn minh, nhất là quy định về không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia.

Ban Bí thư quán triệt việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong dịp Tết, nhất là về lãng phí, tiêu cực.

“Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức”, chỉ thị quán triệt.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, toàn hệ thống chính trị được yêu cầu tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026.

Trong đó phải thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân…