Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ngập nặng vì bị trộm dây điện máy bơm nước

Ban Quản lý dự án Thăng Long (đại diện chủ đầu tư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) vừa báo cáo Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về nguyên nhân vụ ngập trên tuyến cao tốc này vào hôm 4/12.

Thời điểm trên, mưa lớn bất thường ở Lâm Đồng khiến nước lũ dâng cao, tràn qua đỉnh đập hồ Sông Phan hơn 1,7m. Nước dâng khiến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập (Lâm Đồng), ngập cục bộ từ 10h đến 14h ngày 4/12.

Vị trí ngập gây chia cắt giao thông. Đơn vị quản lý cao tốc phải điều hướng phương tiện sang quốc lộ 1.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ngập nặng hôm 4/12 (Ảnh: H.B.).

Đại diện chủ đầu tư xác định, thời điểm nước dâng, máy bơm phục vụ tiêu thoát nước của tuyến cao tốc không hoạt động. Khi kiểm tra, đơn vị phát hiện cáp điện nguồn của máy bơm bị lấy trộm.

Đơn vị vận hành tuyến cao tốc đã huy động thêm máy bơm để hút nước, khắc phục điểm ngập cục bộ. Đến 14h cùng ngày, mặt đường khô ráo, giao thông được khôi phục cả 2 chiều. Khoảng 2 giờ sau, mực nước sông Phan hạ xuống dưới cao độ của mặt đường.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, vị trí đường ngập hôm 4/12 cũng là vị trí từng ngập úng cục bộ vào tháng 7/2023. Thời điểm đó, đơn vị đã tổ chức khắc phục triệt để, không tái diễn ngập úng cho đến khi xảy ra vụ việc vừa qua.

Để phòng ngừa sự cố tương tự, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã dựng các trụ treo dây điện, đảm bảo dễ quan sát và khắc phục kịp thời nếu bị mất cắp.