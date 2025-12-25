TPHCM ứng phó khẩn với gió mạnh trên Biển Đông

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có công văn khẩn đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với gió mạnh trên Biển Đông. Các lực lượng sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người, tàu, thuyền hoạt động trên sông, biển.

TPHCM yêu cầu đảm bảo an toàn cho người, tàu, thuyền hoạt động trên sông, biển. (Ảnh: Hoàng Hướng).

UBND phường, xã ven biển, xã đảo và đặc khu, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Đài Thông tin duyên hải thành phố thường xuyên thông báo cho phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến gió mạnh và có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp.

Tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng cần được thống kê số lượng, giữ liên lạc thường xuyên với cơ quan chức năng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị các đơn vị, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và kịp thời báo cáo những tình huống bất lợi.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 25/12, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.