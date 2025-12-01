Miền Bắc trời rét, Nam Trung Bộ mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 25/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo ngày 26/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Dự báo thời tiết ngày 26/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh..

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối 25/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.