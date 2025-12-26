Tuổi thơ khắc nghiệt của thủ khoa người Mường và trăn trở "bán bò đi học"

Không chỉ học giỏi, Tuyết còn là gương mặt năng động trong các hoạt động phong trào, từng là Bí thư lâm thời Chi đoàn sinh viên K1, ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Dân tộc.

Ánh Tuyết, thủ khoa đầu ra ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số (Ảnh: NVCC).

Trong quãng thời gian theo học tại Học viện Dân tộc, Tuyết từng là chủ nhiệm đề tài và giành giải nhì nghiên cứu khoa học cấp trường về thực trạng bỏ học ở trẻ em dân tộc thiểu số tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Nhờ sự nỗ lực, Ánh Tuyết trở thành thủ khoa đầu ra ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số, đồng thời là một trong 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương năm 2025.

“Thành tích hôm nay chỉ là một cột mốc. Hành trình thực sự là khi em có thể dùng kiến thức của mình để giúp nhiều em nhỏ khác trở thành "thủ khoa" của chính cuộc đời mình và mang lại những điều tốt đẹp cho quê hương, đồng bào các dân tộc thiểu số”, Tuyết nói.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tân Sơn (Phú Thọ), cả tuổi thơ của Hà Thị Ánh Tuyết (SN 2002), người dân tộc Mường, gắn liền với hình ảnh lam lũ, tảo tần của mẹ.

Không chỉ học tốt, Tuyết còn là gương mặt năng động trong các hoạt động phong trào (Ảnh: NVCC).

Bố mất sớm, mẹ Tuyết trở thành lao động chính trong nhà. Hàng ngày, bà phải gánh vác gia đình bằng những công việc nặng nhọc nhưng thu nhập vẫn bấp bênh. Tất cả số tiền ít ỏi kiếm được, bà đều dành dụm để con gái được đi học.

Sau này khi lớn hơn, Tuyết nhận ra rằng không chỉ gia đình mình, với hầu hết người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giáo dục không chỉ là con chữ mà còn là một bài toán kinh tế đầy khắc nghiệt. Một gia đình có thể phải bán đi vài con bò - vốn là cả gia tài - để nuôi một người con học đại học.

“Chính sự kỳ vọng của mẹ, nỗi vất vả của đồng bào người dân tộc thiểu số càng khiến em tin rằng học tập là con đường phù hợp nhất với mình”, Tuyết nói.

Theo nữ sinh người Mường này, nhiều người ở quê em vẫn còn tâm lý, học vẫn không tìm được việc làm thì đầu tư làm gì.

Nhiều bà con dân tộc thiểu số không muốn và không đủ điều kiện để con cái học cao hơn (Ảnh: NVCC).

Đối với gia đình nghèo ở vùng sâu vùng xa, việc gửi một đứa trẻ đến trường thì ngoài tốn kém chi phí, gia đình còn mất đi nguồn lực lao động, bởi một đứa trẻ 12-13 tuổi ở bản làng đã có thể phụ giúp chăn nuôi, làm nương rẫy.

Vậy nên theo nữ sinh, để nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cần bắt đầu thay đổi từ chính tư duy của người dân. Tuy nhiên, đó vẫn là một quá trình “dài hơi”, bởi khi bụng đói, con chữ trở nên xa xỉ, rất nhiều người không muốn và không đủ điều kiện để cho con cái đi học.

“Giáo dục cần gắn chặt với sinh kế và những lợi ích sát sườn như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc tại chỗ. Khi ấy giáo dục mới thực sự trở thành động cơ thoát nghèo, chứ không phải một hệ thống tách rời”, Tuyết trăn trở.