Thiếu hụt nhân lực chất lượng cao về đường sắt tốc độ cao

Phát biểu tại lễ khánh thành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao tại Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM ngày 25/12, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho hay, phát triển đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao là một trong những định hướng chiến lược đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo trong nhiều năm qua.

Đây là lĩnh vực có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, kỹ thuật, tổ chức vận hành và chất lượng nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cùng các đại biểu tham quan phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo Bộ trưởng, Bộ Xây dựng đang tích cực triển khai các dự án đường sắt chiến lược quốc gia (tốc độ cao Bắc - Nam, tốc độ đến 160 km/h, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM).

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt bài toán làm chủ công nghệ, nội địa hóa, giảm phụ thuộc tư vấn - thiết bị nước ngoài và thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, nhất là ở các mảng kỹ thuật chuyên sâu về thiết kế, thi công, vận hành - bảo trì…

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng “Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao” không chỉ là trang bị cơ sở vật chất cho nhà trường mà là "đột phá chiến lược" trong việc làm chủ công nghệ và chuyển đổi số.

Sinh viên thực nghiệm hệ thống CTTV nhà ga (Ảnh: Huyên Nguyễn).

“Đây là mô hình đào tạo hiện đại giúp người học tiếp cận trực diện với công nghệ "trí tuệ nhân tạo" và "dữ liệu lớn" trong vận hành đường sắt phục vụ cho sự phát triển của ngành xây dựng đúng theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của nhà trường”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh chia sẻ.

Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao gồm mô hình trung tâm điều khiển, đường ray và động cơ đường sắt tốc độ cao, đầu tàu và buồng lái tàu metro,...

Các trường đại học chú trọng đào tạo nhân sự chất lượng về thiết kế, thi công, vận hành - bảo trì (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đây là nền tảng quan trọng để đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý có khả năng tham gia trực tiếp vào các dự án đường sắt hiện đại của Việt Nam trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Tiến Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, cho biết phòng mô phỏng không chỉ phục vụ đào tạo sinh viên, bồi dưỡng giảng viên mà còn là không gian kết nối đào tạo - nghiên cứu - hợp tác, từng bước hướng tới chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đường sắt.