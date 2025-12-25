Tết Dương lịch Hà Nội bắn pháo hoa ở những điểm nào?

Ngày 25/12, UBND TP Hà Nội cho biết, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân thủ đô đón Tết Dương lịch năm 2026; chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn năm 2026; Hà Nội quyết định tổ chức bắn pháo hoa ở nhiều địa điểm.

Theo đó, trong dịp Tết Dương lịch, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12 đến 0h ngày 1/1/2026, tại 5 điểm với 6 trận địa.

Trận địa pháo hoa đón Tết Nguyên đán bên Hồ Gươm (Ảnh: Thành Đông).

Cụ thể các điểm bắn pháo hoa gồm: Trụ sở báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm; trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm; đảo Dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng; khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm; vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ; hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Về số lượng pháo hoa ở cả 6 trận địa, pháo tầm cao 4.000 quả, pháo hoa tầm thấp tổng số 360 giàn.

UBND TP Hà Nội cho biết, tổng kinh phí bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch là hơn 11,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ tổ chức chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) diễn ra 19-24h ngày 31/12 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.