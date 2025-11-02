Bão số 13 sắp vào Biển Đông, dự báo các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, cho biết đêm qua (1/11), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông của Philippines đã mạnh lên thành bão - cơn bão thứ 25 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, có tên quốc tế là Kalmaegi.

Lúc 7h ngày 2/11, bão Kalmaegi ở vào khoảng 11 độ vĩ bắc - 134,4 độ kinh đông, cường độ mạnh cấp 9.

Dự báo khoảng ngày 5/11, bão sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 13. Cường độ bão mạnh nhất khi di chuyển đến đặc khu Trường Sa có thể trên cấp 12, giật trên cấp 15; sau đó nhiều khả năng sẽ di chuyển hướng về các tỉnh Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng cho biết, dự báo ban đầu cho thấy, nếu vào Biển Đông, đây có thể là cơn bão mạnh.

Khoảng ngày 7/11, khả năng bão di chuyển vào đất liền nước ta. Vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Bão có thể gây ra gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6/11 đến ngày 9/11.

Dự báo khoảng ngày 7/11, bão số 13 có thể di chuyển vào đất liền nước ta (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Ông Mai Văn Khiêm lưu ý, hiện tại bão chưa vào Biển Đông, còn chịu tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới cũng như ảnh hưởng của địa hình khi đổ bộ vào Philippines.

Do đó, các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần được theo dõi và cập nhật thêm qua số liệu quan trắc và dự báo mới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thời kỳ tháng 11, bão và áp thấp nhiệt đới, mưa do bão tiếp tục là những hình thế thời tiết đáng chú ý.

Theo số liệu trung bình nhiều năm trong giai đoạn tháng 11, trên Biển Đông có 1,5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn.

Tháng 11 năm nay khả năng hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới nhiều hơn so với trung bình. Dự báo trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam từ 1 đến 2 cơn.

Trước đó, trong tháng 10, trên Biển Đông đã xuất hiện 2 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. Trong đó, cả hai cơn bão là bão số 11 Matmo và bão số 12 Fengshen đều ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.