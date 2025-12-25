Sinh viên sáng chế hệ thống hỗ trợ phục hồi đột quỵ

“Chúng em rất hạnh phúc và bất ngờ bởi đây là thành quả của nhiều đêm mất ngủ trong 6 tháng qua”, Hoàng Quốc Trưởng, trưởng nhóm cho biết.

Hệ thống hỗ trợ theo dõi quá trình phục hồi chân của bệnh nhân sau đột quỵ của nhóm sinh viên đoạt giải nhất (Ảnh: M. Hà).

Trưởng nhóm nghiên cứu cho hay, công trình của các em xuất phát từ thực tế cuộc sống, khi Việt Nam hàng năm có khoảng 200.000 ca đột quỵ, trong đó khoảng 80% phải gánh chịu di chứng vận động, đặc biệt là liệt chân, cần hỗ trợ phục hồi trong dài hạn.

“Lâu nay, người bệnh đang phục hồi bằng quan sát cảm tính nên kết quả chưa chính xác. Đặc biệt, thiếu nhân lực có chuyên môn. Vậy nên, dựa trên một số thông tin sẵn có, chúng em đưa ra thiết bị hỗ trợ phục hồi sau đột quỵ với nền tảng số hóa từ cảm biến, trí tuệ nhân tạo đến lưu trữ dữ liệu và bệnh án điện tử.

Hệ thống Retrack gồm ba cảm biến. Thứ nhất, cảm biến giúp đo chính xác góc khớp, biên độ và tốc độ vận động của bệnh nhân theo thời gian thực.

Thứ hai, cảm biến đo mức độ kích hoạt cơ - phát hiện xem phần cơ này có thực sự hoạt động hay không - điều mà mắt thường hay camera khó phát hiện.

Thứ ba là thiết bị đo nhịp tim đeo tay có cảm biến theo dõi nhịp tim liên tục trong quá trình tập luyện để cảnh báo các dấu hiệu bất thường.

"Các cảm biến, thiết bị trên sẽ được gắn trên người bệnh, dữ liệu thu được sẽ được đưa về hộp xử lý trung tâm với sự hỗ trợ của AI. Tại đây, dữ liệu được đồng bộ theo thời gian thực, thuật toán phân tích vận động đánh giá chất lượng động tác, hỗ trợ chấm điểm theo thang chuẩn quốc tế”, Quốc Trưởng cho hay.

Từ những thông số đo đạc trên đây, bác sĩ có thể theo dõi các chỉ số, sự tiến triển của bệnh nhân hàng ngày, hỗ trợ và đánh giá, ghi chép thông tin buổi tập. Bệnh nhân có thể tập tại nhà, theo dõi được tiến độ phục hồi, giảm số buổi tái khám không cần thiết.

Nhóm 5 sinh viên đoạt quán quân cuộc thi Sáng tạo trẻ năm 2025 (Ảnh: M. Hà).

Nhóm sinh viên đoạt giải nhất năm nay gồm: Hoàng Quốc Trưởng, Phan Quốc Chiến, Chu Đắc Vinh Quang, Nguyễn Nam Thành (cùng là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) và Bùi Thị Khánh Linh (Đại học Kinh tế quốc dân).

Trong thời gian tới, nhóm sẽ ổn định lại hệ thống điện và phần vỏ cơ khí bằng vật liệu thân thiện hơn, để có thể đưa sản phẩm vào bệnh viện. Bên cạnh đó tiếp tục tham gia các cuộc thi khác.

Được biết ở giai đoạn đầu, hệ thống của nhóm đã được khảo sát, kiểm chứng và thử nghiệm tại một số bệnh viện.

Nhóm cũng nhận tài trợ và cam kết đồng hành từ một quỹ đầu tư, cam kết đồng hành của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Đặc biệt, nhóm đã có bài báo khoa học đăng tải tại hội nghị quốc tế ICHST 2025 tổ chức tại Đà Nẵng.

Trình bày thử nghiệm của hệ thống phục hồi sau đột quỵ tại cuộc thi (Ảnh: M. Hà).

Cuộc thi Sáng tạo trẻ năm 2025 thu hút sinh viên từ hơn 35 trường đại học trên cả nước tham gia, hơn 100 đề án gửi về.

Sau 3 vòng thi, có 13 đề án được trình bày trước hội đồng chuyên môn để chọn top 6 dự án nổi bật vào vòng chung kết.

Theo PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - cuộc thi năm nay có nhiều điểm khác biệt, đột phá so với những năm trước.

Các dự án dự thi đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, không chỉ đơn thuần là những đề tài nghiên cứu từ các công trình học tập trên lớp.

Bên cạnh đó, trong quá trình hoàn thiện sản phẩm có những dự án đã kết hợp cùng với một doanh nghiệp; các sản phẩm dự thi đều áp dụng những công nghệ mới nhất như: AI, blockchain, dữ liệu lớn…

Theo ông, cuộc thi kết thúc không phải là "kết thúc" mà là bắt đầu cho hành trình khởi nghiệp của các bạn sinh viên trên các sản phẩm do mình sáng tạo ra.