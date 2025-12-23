Hiện trường hàng chục ki-ốt bị thiêu rụi sau vụ cháy chợ Xanh Định Công

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h10 sáng nay (23/12), vụ hỏa hoạn xuất phát từ một ki-ốt tại chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt, Hà Nội), lửa lan rộng cháy sang các ki-ốt xung quanh khiến đám cháy bùng phát dữ dội.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cùng công an địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động nhiều xe chữa cháy và phương tiện chuyên dụng để dập lửa.

Đến khoảng 7h, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, bên trong chợ vẫn còn nhiều điểm cháy âm ỉ, buộc lực lượng chức năng tiếp tục phá dỡ các gian hàng và phun nước làm mát để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Lực lượng cảnh sát đã huy động máy xúc để phá dỡ, mở lối tiếp cận sâu vào bên trong chợ, phục vụ công tác dập lửa và ngăn cháy lan.

Dưới sức nóng dữ dội của đám cháy, phần mái tôn bị nung nóng và biến dạng, cong vênh, nhiều vị trí méo mó, sụp xuống.

Bên trong chợ ngổn ngang, đổ nát. Nhiều gian hàng và đồ đạc bị lửa thiêu rụi, cháy đen, ám khói, để lại khung cảnh hoang tàn sau vụ hỏa hoạn.

Giữa hiện trường ám khói, mù mịt, lực lượng chữa cháy phải căng mình làm việc suốt nhiều giờ, tiếp cận từng điểm cháy, phun nước dập lửa trong điều kiện tầm nhìn hạn chế và sức nóng lớn.

Chợ Xanh có quy mô khoảng 2.800m2, với hơn 100 ki-ốt kinh doanh, là khu chợ dân sinh sầm uất của người dân khu vực Định Công.

Nhiều người dân sống quanh khu vực bàng hoàng trước vụ hỏa hoạn, đứng tụ tập quanh hiện trường, dõi theo công tác chữa cháy với tâm trạng lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Chiển, người dân sống tại ngõ 98 Trịnh Đình Cửu cho biết, khoảng 4h sáng bà bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Phát hiện chợ bốc cháy, bà lập tức hô hoán, gọi mọi người thức dậy để dập lửa.

Theo bà Chiển, đám cháy lan nhanh và ngày càng dữ dội, kèm theo những tiếng nổ liên tiếp, khói đen mù mịt khiến bà cảm thấy ngột ngạt, khó thở.

Những ki-ốt nằm sát mặt đường cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ sức nóng của đám cháy, nhiều vật dụng, hàng hóa bên trong bị cháy rụi, ám khói, hư hỏng nghiêm trọng.

Đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên khoảng hơn 10 ki-ốt trong chợ đã bị cháy rụi, gây thiệt hại về tài sản.