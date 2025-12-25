Nga khoe "bóng ma bầu trời" Su-57 tàng hình khi tác chiến ở Ukraine

Tiêm kích Su-57 (Ảnh: Eurasian Times).

Tiêm kích Su-57 của Nga đang được sử dụng trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã thành công trong việc né tránh radar và các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

Quân đội Nga tỏ ra hài lòng với loại máy bay này, Tổng giám đốc tập đoàn nhà nước Rostec của Nga, ông Sergey Chemezov, trả lời Tass.

“Ít nhất thì quân đội của chúng tôi hài lòng. Máy bay này né tránh rất tốt mọi loại trở ngại, tôi muốn nói đến radar và các hệ thống tác chiến điện tử”, ông nói.

Ông Chemezov cho biết Rostec nhận được phản hồi đối với toàn bộ trang thiết bị được triển khai trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Các trang thiết bị này được hiện đại hóa dựa trên những đề xuất và nhận xét của quân đội. “Phần lớn trang bị quân sự đã được nâng cấp so với trạng thái ban đầu”, ông Chemezov nói thêm.

Theo quan chức này, động cơ thế hệ 5 tiên tiến “Product 177” sẽ giúp tăng tốc độ và tầm hoạt động của tiêm kích Su-57.

“Động cơ này có tuổi thọ khai thác dài hơn nhiều, tốc độ cao hơn, tầm bay xa hơn, cùng với khá nhiều đặc tính vượt trội", ông nói.

Trước đó, Rostec thông báo rằng tiêm kích Su-57 đã thực hiện chuyến bay với động cơ thế hệ năm tiên tiến “Product 177”. Động cơ này được Tập đoàn Động cơ Thống nhất (UEC) phát triển để sử dụng trên các hệ thống máy bay thế hệ 5.

Tập đoàn nhà nước cũng cho biết Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) đang triển khai một chương trình mở rộng năng lực sản xuất, cho phép tăng số lượng Su-57 bàn giao cho quân đội và cung cấp phiên bản xuất khẩu của tiêm kích này cho khách hàng nước ngoài.

Tiêm kích đa năng thế hệ 5 Su-57 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, mặt đất và mặt nước. Máy bay có khả năng hành trình siêu vượt âm, mang vũ khí trong thân, lớp phủ hấp thụ radar (công nghệ tàng hình), cùng với một tổ hợp thiết bị điện tử hàng không tiên tiến. Mức độ “trí tuệ hóa” cao của các hệ thống Su-57 cho phép máy bay đảm nhiệm một phần chức năng của phi công, bao gồm điều khiển bay và chuẩn bị cho việc sử dụng vũ khí.