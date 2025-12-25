Tổng giám đốc Vinpearl từ nhiệm

Công ty cổ phần Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) vừa gửi công bố thông tin bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Đặng Thanh Thủy, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Vinpearl cho biết việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực sau khi hoàn tất quy trình lấy ý kiến và được HĐQT công ty thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Đặng Thanh Thủy. Lý do từ nhiệm cũng như phương án nhân sự thay thế không được doanh nghiệp tiết lộ.

Ông Đặng Thanh Thủy sinh ngày 22/5/1969, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Ông gia nhập Vinpearl từ năm 2004 với vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách Phát triển dự án Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl. Năm 2008, ông tham gia Hội đồng quản trị Vinpearl.

Tổng giám đốc Vinpearl Đặng Thanh Thủy (Ảnh: VIC).

Từ năm 2016 đến 2019, ông Thủy là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nha Trang. Đến năm 2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinpearl.

Năm nay, Vinpearl đặt mục tiêu đạt 14.000 tỷ đồng doanh thu và 1.700 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau 9 tháng, tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt khoảng 12.700 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ mảng dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống đạt khoảng 8.100 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 428 tỷ đồng.

Vinpearl là doanh nghiệp thứ tư trong hệ sinh thái Vingroup có cổ phiếu giao dịch trên HoSE từ tháng 5 vừa qua, bên cạnh Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE).

Doanh nghiệp này hiện sở hữu, vận hành và quản lý 30 cơ sở khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc thương hiệu Vinpearl tại 18 tỉnh, thành với công suất phòng trên 16.100 phòng khách sạn và biệt thự, 4 công viên chủ đề và 5 khu vui chơi giải trí, 1 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã, 4 sân golf, 1 học viện ngựa, 1 trung tâm hội nghị ẩm thực.