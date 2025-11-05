Bão Kalmaegi đã vào Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm nay (5/11), bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, là cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm.

Lúc 4h ngày 5/11, vị trí tâm bão Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (133-149km/h), giật cấp 16.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Đến 4h ngày 6/11, bão số 13 cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 14, giật cấp 17 và có khả năng mạnh thêm.

Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển chủ yếu theo Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Dự báo, bão sẽ đổ bộ đất liền khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa từ đêm 6/11 đến rạng sáng 7/11.

Lúc 4h ngày 7/11, bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cường độ cấp 9-10, giật cấp 12 và suy yếu dần.

Hướng di chuyển của bão số 13 (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, hiện bão Kalmaegi có sức gió khoảng 129km/h. Đến 18h cùng ngày, bão có thể đạt sức gió lên đến 148km/h và đến sáng 6/11, sức gió mạnh lên đến 157km/h.

Còn theo cơ quan khí tượng Hong Kong, sức gió mạnh nhất gần trung tâm bão Kalmaegi đang duy trì ở mức 145km/h. Đài này dự báo bão sẽ vào Gia Lai với sức gió khoảng 155km/h.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 13 khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17.

Vùng ven biển Huế - Đắk Lắk sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m; biển động dữ dội.

Khu vực ven biển Huế - Đắk Lắk có nước dâng do bão 0,3-0,6m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo từ chiều tối 6/11, khu vực ven biển Huế - Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển Nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 6 đến 7/11, khu vực Đà Nẵng - Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8/11, khu vực Bắc Quảng Trị - Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.