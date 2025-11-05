Phó Thủ tướng: “Bão số 13 hết sức bất thường”

Sáng 5/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (bão Kalmaegi).

Sáng sớm cùng ngày, bão số 13 đã đi vào Biển Đông. Đến 4h ngày 6/11, tâm bão cách bờ biển Gia Lai khoảng 550km, tiếp tục mạnh thêm, sức gió cấp 14, giật cấp 17. Một ngày sau, tâm bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió cấp 9-10, giật cấp 12.

Từ ngày 6 đến 7/11, bão số 13 gây mưa rất to từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk với lưu lượng phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi đạt 600mm/đợt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định bão số 13 là cơn bão "hết sức bất thường" (Ảnh: Minh Khôi).

Từ ngày 7 đến 8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to - trên 200mm/đợt.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhận định bão số 13 là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, đổ bộ vào đất liền với cường độ mạnh. Cơn bão có thể gây mưa lớn cho khu vực Trung bộ, trong đó có các địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, dự báo bão số 13 sẽ đổ bộ vào đất liền, trọng tâm là khu vực Quy Nhơn (Bình Định) và phía Nam tỉnh Quảng Ngãi. Khi vào bờ, gió có thể giật cấp 13-14, nguy cơ tốc mái, sập đổ nhà cửa. Địa hình ven biển Quy Nhơn trống trải, gió mạnh trực diện nên mức độ nguy hiểm cao.

Hoàn lưu bão gây mưa diện rộng, đáng chú ý là khu vực Gia Lai, Đắk Lắk và vùng núi Quảng Ngãi, Quảng Nam có nguy cơ sạt lở và chia cắt. Một đợt lũ có thể xuất hiện rạng sáng 8/11, lên nhanh và xuống nhanh, tiềm ẩn rủi ro lớn. Nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong lưu vực hiện còn đầy, cần xả điều tiết sớm để tránh lũ chồng lũ.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Minh Khôi).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định bão số 13 là cơn bão "hết sức bất thường" khi hình thành nhanh trong tháng 11, tốc độ di chuyển 25km/h và cường độ lớn. Trong khi đó, nhiều địa phương chưa khắc phục xong hậu quả các đợt thiên tai trước.

Hồ đập thủy lợi, thủy điện đã sử dụng hết dung tích thiết kế. Mực nước vẫn còn lớn; tình trạng ngập lụt ở đô thị, vùng nông thôn chưa giải quyết được. Các khu vực núi cao, tình hình sạt lở, lũ ống, lũ quét ngày càng nghiêm trọng.

Từ nhận định đó, Phó Thủ tướng đề nghị đặt công tác phòng chống bão số 13 trong "tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn".

Phó Thủ tướng lưu ý, dự báo bão số 13 sẽ ảnh hưởng từ 19h ngày mai (6/11) đến khoảng 4h ngày 7/11, nên thời gian chuẩn bị còn rất ít. Tất cả địa phương trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, ngay từ sáng 5/11 phải cập nhật, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó dựa trên dự báo và điều chỉnh theo số liệu mới.

Đối với khu vực biển và nuôi trồng thủy sản, Phó Thủ tướng yêu cầu cấm 100% tàu, bè ra khơi. Người dân tuyệt đối không có mặt trên biển sau 17h ngày 6/11. Công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm phải hoàn thành trước 19h ngày 6/11 ở khu vực ven biển chịu triều cường và các vùng núi cao, chia cắt, sạt lở.

Các địa phương họp trực tuyến về công tác ứng phó với bão số 13 (Ảnh: Minh Khôi).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc, trong đó có điện thoại vệ tinh tại các điểm xung yếu, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập, hạ tầng điện, hạ tầng thông tin liên lạc chưa bảo đảm.

Đề nghị các địa phương khẩn trương đánh giá ngay nhu cầu hỗ trợ lương thực, thuốc men, hóa chất cho người dân, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, quân đội, công an xem xét hỗ trợ ngay từ bây giờ, không chờ khi tình huống xảy ra. Phương tiện cứu hộ phải được huy động từ Quân khu 4, Quân khu 5 và nguồn lực địa phương để sẵn sàng ứng phó lũ và di chuyển trong khu vực ngập lụt.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu cùng Bộ Quốc phòng về việc bố trí địa điểm để Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia làm việc, chỉ đạo trực tiếp với các địa phương tại khu vực tâm bão.