Bí thư TPHCM: Người làm công tác cán bộ phải tử tế

Chiều 25/12, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, 2025 là năm có nhiều xáo trộn khi toàn hệ thống chính trị thực hiện cuộc cách mạng thay đổi phương thức quản trị. Dù vậy, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Trong đó, công tác tổ chức giữ vai trò chính yếu trong việc sắp xếp bộ máy và bố trí lại đội hình cho 168 đảng bộ xã, phường cùng 5 đảng bộ cấp trên cơ sở, với tổng cộng 173 đầu mối. TPHCM cũng giải quyết chính sách cho khoảng 7.000 trường hợp theo quy định.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Quy).

Với khối lượng công việc lớn, nhân sự hạn chế và yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ, Bí thư Thành ủy ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại bộ phận một cửa và trung tâm dịch vụ hành chính công. Cán bộ, công chức đã thích ứng trong giai đoạn đầu, khi vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm quen với các nền tảng công nghệ.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế và chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên, hoàn thành trong quý I năm 2026. Người đứng đầu các cơ quan phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thiện công việc theo kế hoạch.

Về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý việc chuẩn bị nhân sự, tham mưu tốt công tác cán bộ liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

"Làm công tác cán bộ phải tử tế, công tâm và thượng tôn nguyên tắc, nhưng cũng cần linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Việc bố trí cán bộ phải vì lợi ích chung và làm cho tổ chức đó mạnh hơn", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Trong năm 2025, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình, kế hoạch công tác năm và các nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch. Từng phần việc được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng và yêu cầu theo quy định.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác tổ chức đại hội được triển khai đúng lộ trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình và quy định của Đảng.