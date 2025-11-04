Dự báo rạng sáng mai bão Kalmaegi vào Biển Đông với cường độ cấp 13

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 4/11, vị trí tâm bão Kalmaegi trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (133-149km/h), giật cấp 16.

Trong 12 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25km/h. Dự báo rạng sáng mai 5/11, bão sẽ đi vào Biển Đông là cơn bão thứ 13 trong năm với cường độ cấp 13.

Lúc 13h ngày 5/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Chiều hôm sau (6/11), bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 320km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 14, giật cấp 17 và có khả năng mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong ngày 6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4.

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Sau khi đổ bộ đất liền, bão Kalmaegi được dự báo sẽ suy yếu nhanh.

Đến 13h ngày 7/11, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 7, giật cấp 8, trên đất liền Nam Lào.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, hiện bão Kalmaegi có sức gió khoảng 128km/h. Đến chiều 5/11, bão có thể đạt sức gió 140km/h và đến chiều hôm sau 6/11, sức gió mạnh lên đến khoảng 157km/h.

Theo cơ quan khí tượng Hong Kong, sức gió mạnh nhất gần trung tâm bão Kalmaegi đang duy trì ở mức 145km/h. Đài này dự báo bão sẽ vào Gia Lai với sức gió khoảng 155km/h.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Từ ngày 5 đến 6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.