Đưa các vụ sai phạm về đất hiếm, bô-xít vào diện Ban Chỉ đạo TƯ theo dõi

Chiều 25/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông tin về kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa các vụ, việc sai phạm liên quan đến quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram và quặng bô-xít theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trao đổi thêm với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa có thông tin cụ thể.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Thế Kha).

Đối với vụ việc liên quan tới dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao và trạm quan trắc không khí ở Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định cơ quan chức năng của Bộ Công an đang kiểm tra, điều tra, xem xét, xác minh.

“Trong đó với dự án trụ sở Bộ Ngoại giao đang nghiên cứu tài liệu Thanh tra Chính phủ chuyển sang”, ông Toản nói.

Thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can liên quan đến vi phạm quy định quản lý Nhà nước gây thất thoát và vi phạm trong đấu thầu. Qua điều tra đã xác định thiệt hại khoảng 396 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tài sản ước tính trên 257 tỷ đồng, chưa bao gồm cổ phiếu.

“Cơ quan điều tra đang thúc đẩy tiến độ điều tra vụ án này, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, sớm truy tố theo quy định”, ông Toản nói.

Đối với dự án Thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa), ông Toản nói đang trong quá trình giải quyết tin báo tố giác tội phạm, khi có kết quả Bộ Công an sẽ thông báo.

Về thu hồi tài sản lãng phí, tiêu cực, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh việc thu hồi tài sản là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình điều tra vụ án.

Từ đầu năm tới nay, cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã kê biên, phong tỏa, thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng, hơn 100.000 USD, hơn 19.000 Euro, 51 bất động sản, 9 ô tô và nhiều tài sản khác ước tính khoảng 240 tỷ đồng.

Với các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, theo ông Toản, đã kê biên, phong tỏa, thu giữ trên 477 tỷ đồng, 60.000 USD, 50 bất động sản, 8 ô tô và nhiều tài sản khác.