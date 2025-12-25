PV GAS D lên tiếng thông tin ngừng cấp khí CNG cho xe buýt ở TPHCM

Mới đây, Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) thông báo sẽ ngừng cấp khí thiên nhiên để sản xuất CNG (khí thiên nhiên nén) cho Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam từ ngày 1/1/2026. Khí Miền Nam cho rằng, việc này có thể khiến gần 500 xe buýt công cộng tại TPHCM sử dụng khí CNG đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động.

Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam đang cung cấp khí thiên nhiên nén cho nhiều doanh nghiệp sản xuất trong các ngành thép, kim loại, gạch men, gốm sứ, thủy tinh, thực phẩm, dệt nhuộm… đồng thời cung cấp nhiên liệu cho gần 500 xe buýt công cộng đang hoạt động trên địa bàn TPHCM.

Liên quan đến thông tin này, PV GAS D - công ty thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) cho biết trước tình hình các nguồn khí trong nước suy giảm tự nhiên, theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, hàng năm, nguồn khí thiên nhiên được ưu tiên cung cấp cho sản xuất điện.

Trong trường hợp cần thiết có thể giảm sản lượng khí cấp cho các hộ tiêu thụ khác nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, để đảm bảo nguồn cung cấp ổn định, PV GAS D cho biết đã chủ động bổ sung nguồn khí nhập khẩu cung cấp cho các khách hàng.

Tuyến xe buýt 150 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới) đang sử dụng xe chạy khí thiên nhiên nén (Ảnh: Ngọc Tân).

Đồng thời hoàn chỉnh chuỗi cung ứng khí thiên nhiên bằng đường ống, đường thủy, đường bộ và đường sắt, cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

PV GAS D nêu luôn đảm bảo đủ nguồn khí thiên nhiên cho tất cả các khách hàng tiêu thụ khí, phù hợp với các quy định của pháp luật, nhu cầu của các bên và chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương về việc ưu tiên cấp khí cho sản xuất điện hàng năm. Doanh nghiệp luôn sẵn sàng cung cấp khí thiên nhiên nhập khẩu cho tất cả khách hàng tiêu thụ khí có nhu cầu để đảm bảo hoạt động an toàn, liên tục...

Tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM chiều 25/12, Phó Trưởng Phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương TPHCM) Trần Trung Hiếu cho biết, hiện Sở chưa nhận được báo cáo của Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam về nội dung trên.

Qua theo dõi thông tin phản ánh, ông cho biết Sở Công Thương đã có văn bản gửi Khí Miền Nam yêu cầu báo cáo về tình hình nêu trên. “Chậm nhất trong ngày 26 sẽ có báo cáo chính thức về nội dung này”, ông Hiếu thông tin.

Ông Hiếu khẳng định các cơ quan chức năng đang chủ động làm việc với các đơn vị liên quan để đảm bảo nguồn cung khí thiên nhiên nén ổn định, không làm gián đoạn hoạt động xe buýt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thành phố.