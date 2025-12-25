Dây điện sà xuống đường, cao tốc Liên Khương - Prenn ùn ứ xe

Ngày 25/12, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng đơn vị vận hành đường cao tốc Liên Khương - Prenn xử lý sự cố đường dây điện trung thế bị đứt, sà xuống đường.

Khoảng 19h cùng ngày, trong quá trình thi công kéo đường điện trung thế băng ngang tuyến cao tốc, đoạn qua xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng), dây điện bị vướng vào một ô tô tải đang lưu thông, khiến đường dây bị đứt và rơi xuống mặt đường.

Dây điện sà xuống tuyến cao tốc khiến giao thông bị ảnh hưởng (Ảnh: Đức Bảo).

Vụ việc làm mạch giao thông trên tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn bị gián đoạn, xe cộ ùn ứ khoảng 1km. Để đảm bảo an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng đơn vị quản lý cao tốc và các cơ quan liên quan điều tiết giao thông, khắc phục sự cố.

Đến 20h cùng ngày, sự cố được cơ quan chức năng xử lý, tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn thông xe an toàn.

Dây điện sà xuống đường gây cản trở giao thông (Ảnh: Lâm Hà).

Cao tốc Liên Khương - Prenn dài 19km, nối quốc lộ 20 từ xã Đức Trọng đến chân đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Tuyến có 2 làn xe mỗi chiều, tốc độ lưu thông 60-90km/h.