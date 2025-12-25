Siêu cảng Cần Giờ sẽ tạo việc làm cho hàng nghìn người

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 25/12, ông Vũ Anh Dũng, Phó Phòng Phát triển đô thị (thuộc Sở Xây dựng TPHCM), cho biết, dự án xây dựng cảng quốc tế Cần Giờ trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư.

Ông Vũ Anh Dũng, Phó Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TPHCM, phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cảng quốc tế Cần Giờ được định hướng là cảng chuyên trung chuyển. Trong đó, tỷ lệ hàng container trung chuyển chiếm khoảng 75-80%, phần còn lại là hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam với tỷ lệ 20-25%.

Ông Vũ Anh Dũng thông tin, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ góp phần nâng cao năng lực logistics, thu hút đầu tư và vị thế hàng hải quốc tế của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Siêu cảng Cần Giờ dự kiến đóng góp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước từ 34.000 đến 40.000 tỷ đồng/năm, ước tính tạo ra việc làm cho 6.000-8.000 lao động.

Phối cảnh cảng container quốc tế Cần Giờ (Ảnh: Portcoast).

Đối với quốc gia, cảng quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trên bản đồ hàng hải. Dự án này cũng đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thiểu chi phí trung gian.

Cảng quốc tế Cần Giờ đóng vai trò quan trọng để phát triển vùng Đông Nam Bộ trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế số một Đông Nam Á, thúc đẩy kinh tế toàn vùng Đông Nam Bộ.

Trong tương lai, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ kết hợp với cảng Cái Mép - Thị Vải trở thành cụm cảng trung chuyển quốc tế quy mô lớn, mang tầm cỡ quốc tế tại cửa sông Cái Mép.