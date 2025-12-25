Á quân Vietnam’s Next Top Model diện trang phục tôn vinh chiếu Định Yên

Sau khi giành giải Á quân Vietnam’s Next Top Model 2025, Vũ Mỹ Ngân nhận được nhiều lời mời trình diễn thời trang. Cô cũng liên tục làm mới phong cách mỗi lần xuất hiện. Mới đây, chân dài gây chú ý khi xuất hiện trong bộ ảnh cùng người mẫu Công Phát và mẫu nhí Ruby Tâm Như.

Các người mẫu diện trang phục trong bộ sưu tập (BST) “Sắc chiếu dệt tình” của nhà thiết kế (NTK) trẻ Bùi Hoàng Ân - tác giả từng gây ấn tượng với bộ trang phục văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” do Chế Nguyễn Quỳnh Châu trình diễn tại Miss Grand Vietnam 2022.

Vũ Mỹ Ngân gây ấn tượng mạnh mẽ khi diện trang phục lấy cảm hứng từ chiếu Định Yên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

BST lấy cảm hứng từ nghề dệt chiếu truyền thống của làng chiếu Định Yên, tỉnh Đồng Tháp (cũ). Với Bùi Hoàng Ân, BST này là bước tiếp nối trong hành trình kể chuyện về văn hóa bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại.

BST bao gồm 7 thiết kế, sử dụng tông vàng làm chủ đạo, được điểm xuyết bởi những đường viền đỏ gợi nhớ gam màu quen thuộc trên những tấm chiếu làng Định Yên. Trang phục sử dụng phom dáng hiện đại như đầm đuôi cá, áo vest, váy bồng xòe, nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống qua những chi tiết gợi nhắc áo bà ba và họa tiết chữ “Hỷ” cách điệu trên thân áo.

Nhiều trang phục được đính kết thêm các dải sợi rực rỡ đủ màu, tạo hiệu ứng thị giác, khiến người xem dễ dàng liên tưởng đến những sợi cói chuẩn bị đưa vào khung dệt.

Trang phục gợi nhớ hình ảnh những chiếc chiếu Định Yên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong những điểm đáng chú ý là cách xử lý chất liệu. Thay vì dùng trực tiếp cói - chất liệu chủ đạo của chiếu, khó bảo quản và hạn chế về độ bền trên trang phục - Bùi Hoàng Ân lựa chọn các chất liệu thời trang có bề mặt và sắc độ tương đồng.

Nhờ đó, các thiết kế vẫn truyền tải được nét đẹp đặc trưng của chiếu và đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật, độ bền và tính chuyên nghiệp trong thời trang.

Để thực hiện bộ ảnh, hơn 20 chiếc chiếu cùng hàng trăm sợi cói được mua trực tiếp từ làng Định Yên và được đặt để tinh tế giúp xây dựng bối cảnh trở nên sống động.

Á quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Vũ Mỹ Ngân mang đến hình ảnh cá tính nhưng vẫn mềm mại, uyển chuyển. Công Phát lựa chọn phong thái điềm tĩnh, vững chãi. Sự xuất hiện của mẫu nhí Ruby Tâm Như lại mang đến cảm xúc tươi mới và tràn đầy sức sống.

Vũ Mỹ Ngân, Công Phát và mẫu nhí Ruby Tâm Như (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bùi Hoàng Ân cho biết, để thực hiện BST này, anh đã dành nhiều thời gian tìm hiểu sự khác nhau giữa chiếu Định Yên và chiếu ở các làng chiếu khác. Trong suốt quá trình thực hiện, anh được lắng nghe chia sẻ từ những nghệ nhân gắn bó lâu năm với làng nghề.

Trước đó, Bùi Hoàng Ân cũng từng gây tiếng vang với BST “Dệt nắng chàm” trình diễn tại Hà Giang. NTK cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi đã đủ kiên trì để theo đuổi đến cùng những ý tưởng gắn với văn hóa dân tộc.