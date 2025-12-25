Gia Lai đề xuất chấm dứt dự án resort hơn 1.750 tỷ đồng ven biển

Ngày 25/12, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh, đề xuất xử lý một số vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hoạt động dự án Phương Mai Bay Resort, tổng vốn 1.780 tỷ đồng.

Dự án Phương Mai Bay Resort tại Khu kinh tế Nhơn Hội do Công ty cổ phần Phương Mai Bay làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 10/9/2018, sau đó điều chỉnh ngày 6/9/2021, với diện tích hơn 30ha.

Dự án Phương Mai Bay Resort sở hữu mặt tiền eo biển tuyệt đẹp, gần với các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như FLC Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Mục tiêu dự án là xây dựng khu du lịch resort cao cấp kết hợp du lịch sinh thái biển đặc thù, đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh.

Quy mô dự án gồm 600 phòng khách sạn 5 sao, 600 phòng khách sạn 4 sao và 166 phòng biệt thự; tiến độ thực hiện từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2024 (tiến độ đã được chấp thuận gia hạn 24 tháng).

Sau khi gia hạn, tiến độ triển khai dự án vẫn rất chậm, dù Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai nhiều lần tổ chức họp, ban hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở và phê bình chủ đầu tư.

Ngày 25/5/2023, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, song tiến độ dự án vẫn không có chuyển biến tích cực.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, chủ đầu tư mới hoàn thành một số hạng mục như 2 biệt thự mẫu, kè chắn cát bay, bãi đỗ xe, nhà ở nhân viên và một số đoạn đường giao thông; cùng các hạng mục kế thừa từ dự án trước của Công ty Thanh Niên, gồm: nhà điều hành, khu nhà bảo vệ, tường rào, hệ thống thoát nước...

Hạng mục thi công dang dở bên trong dự án nghìn tỷ đồng ven biển Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Ngày 23/8/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định ngừng hoạt động toàn bộ dự án trong thời hạn 12 tháng, để nhà đầu tư khắc phục. Tuy nhiên, hết thời hạn này, Công ty CP Phương Mai Bay vẫn chưa báo cáo về việc khắc phục và lý do ngừng hoạt động.

Ngày 28/7, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai làm việc với các bên liên quan, thống nhất chấm dứt hoạt động dự án.

Qua đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đề xuất UBND tỉnh Gia Lai phân công các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Phương Mai Bay Resort theo quy định.