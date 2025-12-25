Thuế TP Hải Phòng lần đầu thu nội địa đạt mốc 100.000 tỷ đồng

Chiều 25/12, Thuế thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2025, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao thành tích đặc biệt xuất sắc của Thuế thành phố Hải Phòng trong công tác thu ngân sách năm 2025. Theo ông, kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố bất định tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao thành tích đặc biệt xuất sắc của Thuế thành phố Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Lần đầu cán mốc 100.000 tỷ đồng thu nội địa

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng thu ngân sách nội địa năm 2025 của Hải Phòng ước đạt 100.000 tỷ đồng. Kết quả này vượt 33,9% dự toán pháp lệnh, vượt 20,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 30,8% so với cùng kỳ và vượt mục tiêu tăng 25% theo Nghị quyết số 230/NQ-CP của Chính phủ.

Đây là lần đầu tiên thu ngân sách nội địa của Hải Phòng đạt mốc 100.000 tỷ đồng, trở thành điểm nhấn quan trọng trong năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Kết quả này được đánh giá là dấu ấn nổi bật của ngành thuế thành phố trong công tác quản lý thu, nuôi dưỡng nguồn thu và hỗ trợ người nộp thuế.

Trong năm 2025, Thuế thành phố Hải Phòng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn và sắc thuế có rủi ro cao. Công tác kiểm tra, chống thất thu được thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, qua đó số tăng thu qua kiểm tra đạt gần 1.800 tỷ đồng.

Cùng với đó, cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác thuế và chuyển đổi số được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt công tác, lĩnh vực, nhiệm vụ. Ngành thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực. Ngành thuế tăng cường sử dụng đa kênh, tích cực tương tác qua các nền tảng số, kịp thời giải đáp vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.

Công tác quản lý kê khai, kế toán thuế tiếp tục được duy trì hiệu quả cao. Tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn và tờ khai nộp điện tử đạt trên 98%. Tỷ lệ tờ khai thuế giá trị gia tăng phát sinh dương đạt trên 30%, phản ánh sự phục hồi và phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đặc biệt, trong năm 2025, Thuế thành phố Hải Phòng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt đợt cao điểm “60 ngày chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai” đối với hộ kinh doanh. Ngành thuế đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp và ngân hàng, hỗ trợ 100% hộ kinh doanh chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để chuyển đổi từ ngày 1/1/2026.

Áp lực lớn năm 2026, quyết tâm hoàn thành dự toán

Ông Đặng Ngọc Minh, Phó cục trưởng Cục Thuế, phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Dương).

Về nhiệm vụ năm 2026, Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân cho biết dự toán thu nội địa Trung ương giao cho Hải Phòng là 103.166 tỷ đồng. Trong đó, số thu không bao gồm tiền sử dụng đất và xổ số là 63.166 tỷ đồng. Theo lãnh đạo thành phố, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn trong bối cảnh nhiều yếu tố tác động đến nguồn thu.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND thành phố bày tỏ tin tưởng ngành thuế Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực vượt khó để hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán được giao. Ông thống nhất cao với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp và 2 khâu đột phá do Thuế thành phố Hải Phòng đề ra cho năm 2026.

Lãnh đạo UBND thành phố đề nghị ngành thuế bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế và của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Ngành thuế cần chủ động phân tích các khoản thu, từng sắc thuế, xây dựng kịch bản thu theo từng tháng, quý và cả năm, bảo đảm hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán, nhất là trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, Thuế Hải Phòng cần tập trung quản lý thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; tăng cường chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; phòng, chống gian lận hóa đơn và hoàn thuế giá trị gia tăng. Công tác kiểm tra cần được đẩy mạnh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tránh gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngành thuế cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để tham mưu triển khai hiệu quả các ban chỉ đạo, tổ công tác thu ngân sách theo từng chuyên đề, lĩnh vực. Mục tiêu là mở rộng cơ sở thu, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện đúng các chính sách thuế khi chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Đồng thời, ngành thuế cần tăng tốc cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới trong quản lý thuế, nâng cao chất lượng hỗ trợ người nộp thuế và chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Minh, Phó cục trưởng Cục Thuế, cho biết căn cứ thành tích đạt được trong năm 2025, Cục Thuế đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ba đơn vị thuế trên toàn quốc gồm Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng. Đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực và kết quả nổi bật của các địa phương trong công tác thu ngân sách.

Ông Nguyễn Tiến Trường, Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng, phát biểu tiếp thu ý kiến lãnh đạo cấp trên (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông Minh đề nghị Thuế Hải Phòng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Cục Thuế trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra nhằm chống thất thu ngân sách. Ngành thuế cần tăng cường chống gian lận về hóa đơn và hoàn thuế, đồng thời phối hợp triển khai các chuyên đề lớn do Cục Thuế chủ trì, trong đó có giám sát các hoạt động chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân thuộc Thuế thành phố Hải Phòng có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác năm 2025. Nhiều tập thể, cá nhân khác được nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế vì có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.