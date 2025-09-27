Ngư dân chi tiền triệu thuê xe cẩu thuyền lên bờ tránh bão Bualoi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Bualoi (bão số 10) là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, gió giật cấp 14 và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Các ngư dân ven biển đang trong vùng ảnh hưởng của bão được yêu cầu khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận tại bãi biển phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trưa 27/9, hơn 500 tàu, thuyền công suất nhỏ đã được ngư dân địa phương kéo lên đường Hồ Xuân Hương sát bãi biển và nơi cao ráo để ứng phó với bão số 10 (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo thông tin từ Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 6.531 phương tiện tàu thuyền với 20.580 lao động. Tính đến 15h ngày 26/9, các phương tiện đang neo đậu tại bến là 6.420/20.243 lao động; còn 111 phương tiện đã nắm được thông tin bão và đang di chuyển vào khu neo đậu gần nhất (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại tỉnh Nghệ An, các hộ ngư dân cũng đã di chuyển phương tiện, ngư cụ đến nơi an toàn.

Theo ông Phạm Văn Sang (trú tại xóm Thái Thịnh, xã Hải Châu), để đề phòng bão đổ bộ, sóng đánh vỡ bè hoặc triều cường dâng cuốn trôi, gia đình ông đã thuê máy kéo để đưa bè mảng từ bãi biển lên bờ (Ảnh: Phương Vy).

Do quãng đường không quá xa, chi phí cho mỗi lần kéo bè lên bờ là 30.000 đồng. Ngư dân sử dụng các bãi đất trống rộng rãi để cất mảng, chằng néo cẩn thận bằng dây thừng, phủ bạt bảo vệ động cơ (Ảnh: Phương Vy).

Tại tỉnh Hà Tĩnh, nhiều ngư dân thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, đã hối hả dùng xe kéo di chuyển tàu, thuyền và ngư lưới cụ vào bờ tránh bão Bualoi (Ảnh: Nguyễn Dương).

Từ 7h ngày 27/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh), đã thực hiện lệnh cấm biển để ứng phó bão.

Toàn bộ 3.982 phương tiện với gần 11.000 lao động trên biển của Hà Tĩnh đã vào khu neo đậu, cảng cá an toàn (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại tỉnh Quảng Trị, lực lượng quân đội trên đảo Cồn Cỏ đã hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão.

Chính quyền đặc khu Cồn Cỏ cũng đã xây dựng, triển khai các phương án cụ thể để ứng phó với từng loại hình thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” (Ảnh: Nhật Anh).

Tại thành phố Đà Nẵng, ngư dân đang hối hả đưa tàu thuyền lên bờ. Dọc đường ven biển Hoàng Sa và khu vực chân bán đảo Sơn Trà, ngư dân cấp tập thuê xe cẩu tàu thuyền, đưa thuyền thúng lên vỉa hè để tránh sóng đánh, hư hại hoặc trôi dạt (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo các ngư dân, giá xe cẩu đưa tàu thuyền lên bờ tùy vào thuyền lớn nhỏ, từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng/lượt cẩu.

"Như gia đình tôi thuê xe cẩu đưa một thuyền lớn lên bờ là 600.000 đồng. Khi hết bão sẽ mất thêm 600.000 đồng để đưa xuống biển. Như vậy một lần tránh bão tôi phải chi 1,2 triệu đồng cho việc cẩu thuyền lên xuống", một ngư dân chia sẻ (Ảnh: Hoài Sơn).

Các ngư, lưới cụ cũng được ngư dân mang vào bờ để tránh bị sóng biển cuốn đi (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại bãi biển trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp các hàng quán kinh doanh hối hả di dời tài sản để tránh bị sóng lớn đánh thiệt hại (Ảnh: Hoài Sơn).