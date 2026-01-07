Một bệnh viện ở Cần Thơ thưởng 80 triệu đồng cho nhân viên dịp Tết

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ ngày 7/1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã báo cáo về mức thưởng Tết mà đơn vị đã thống nhất.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, bệnh viện quyết định mức thưởng 80 triệu đồng cho mỗi cán bộ, nhân viên, tăng đáng kể so với con số 60 triệu đồng của Tết Nguyên đán năm 2025

Nếu cộng thêm khoản thưởng 20 triệu đồng từ dịp kỷ niệm 20 năm thành lập vừa qua, nhân sự của bệnh viện nhận tổng cộng 100 triệu đồng.

Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tại buổi họp với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ ngày 7/1 (Ảnh: H.D.)

Theo báo cáo của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, năm 2025, đơn vị đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật khó như can thiệp tim mạch, mổ tim hở và đặc biệt là cấy ghép thận.

Tính đến nay, 18 cặp ghép thận đã được thực hiện thành công tại bệnh viện, mang lại sự sống mới cho nhiều bệnh nhân khu vực ĐBSCL.

Ngay trong những ngày giáp Tết này, không khí làm việc tại bệnh viện vẫn rất khẩn trương với kế hoạch thực hiện thêm 3 ca ghép vào thời gian tới.

Dù đạt được nhiều kết quả khả quan, đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương vẫn trăn trở về hạ tầng.

Sau khi tiếp nhận Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ, vấn đề giao thông kết nối chưa hoàn thiện đang trở thành trở ngại cho việc tiếp nhận bệnh nhân. Bên cạnh đó, các thủ tục về môi trường, nâng chuẩn giấy phép nước thải đầu ra cũng đang chờ được các cấp chính quyền thúc đẩy để bệnh viện yên tâm vận hành.

Ghi nhận những nỗ lực này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã biểu dương sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên bệnh viện. Trước những kiến nghị về hạ tầng và cơ chế, lãnh đạo TP đã giao Sở Y tế tổng hợp, tham mưu phương án giải quyết theo lộ trình.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn TP về lĩnh vực đầu tư công ngày 7/1 (Ảnh: H.D.)

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn chung của địa phương sau giai đoạn sáp nhập tỉnh và nguồn lực còn hạn chế.

Ông mong muốn các bệnh viện, bên cạnh sự hỗ trợ từ nhà nước, cần tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, kiện toàn bộ máy, giữ vững sự đoàn kết nội bộ để cùng TP nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.