Lãnh đạo Đà Nẵng cảnh báo các xã, phường trước cơn bão mạnh Bualoi

Chiều 26/9, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các xã, phường về công tác ứng phó với bão Bualoi.

Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng, từ 19h ngày 25/9, nhiều địa phương đã xuất hiện mưa lớn như xã Tam Mỹ (83,6mm), xã Bà Nà (76,6mm), xã Tiên Phước (74 mm). Hầu hết các địa phương còn lại có mưa vừa và mưa nhỏ.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với bão Bualoi (Ảnh: Hoài Sơn).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết hiện tại mực nước trên các sông đều ở mức thấp, dưới mức báo động I. Các hồ chứa thủy điện đang ở mức dưới mực nước dâng bình thường.

Thành phố có 497 tàu với 5.098 lao động đang hoạt động trên biển. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cho biết đến thời điểm hiện tại đã liên lạc được với tất cả các phương tiện để kêu gọi tránh trú bão an toàn.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương không chủ quan khi bão Bualoi có khả năng ảnh hưởng đến Đà Nẵng.

Theo cập nhật tại cuộc họp, vẫn còn 8 xã, phường chưa phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro. Ông Hưng yêu cầu các địa phương này chậm nhất trước 11h ngày 27/9 phải ký phương án, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố.

“Xã nào không ký ban hành thì phải chịu trách nhiệm. Có việc gì xảy ra thì những người đứng đầu từ bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch xã phụ trách phòng chống lụt bão phải chịu trách nhiệm trước nhà nước, pháp luật và nhân dân”, ông Hưng nhấn mạnh.

Cắt tỉa cây xanh phòng, chống bão tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Hưng cũng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì trong việc thông tin liên lạc, không có để bất cứ tàu thuyền nào nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão; nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu ở những khu vực không cho phép.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết cơ quan, công sở nào không thực hiện các phương án chằng chống, khi có thiệt hại trong bão, lãnh đạo sẽ bị kiểm điểm và chịu trách nhiệm khắc phục hư hỏng vì sự chủ quan của mình.

Ông Hưng cũng lưu ý các xã, phường có tuyến đường giao thông bị chia cắt do ngập lụt, không đảm bảo an toàn đi lại thì phải có lực lượng gác trực, có biển cấm cảnh báo, không để người dân, học sinh băng qua nơi nguy hiểm.