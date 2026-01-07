Quán quân Giọng hát Việt nhí lên tiếng sau ồn ào về phong cách trình diễn

Hà Quỳnh Như (SN 2004) quê ở Yên Thành (Nghệ An), xuất thân trong gia đình nông dân. Sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, cô đăng quang Giọng hát Việt nhí 2018 (The Voice Kids) và được khán giả yêu mến với biệt danh “cô bé triệu view”.

Sau cuộc thi, nữ ca sĩ kiên trì theo đuổi dân ca xứ Nghệ, đồng thời từng bước làm mới âm nhạc trên nền tảng truyền thống.

Hà Quỳnh Như thời điểm tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí, ghi dấu ấn với giọng ca trong trẻo và phong cách mộc mạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, Hà Quỳnh Như liên tiếp đảm nhận vai trò hát mở màn tại các chương trình nghệ thuật trọng điểm kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được truyền hình trực tiếp trên VTV, qua đó khẳng định bản lĩnh của một giọng ca trẻ trên sân khấu quốc gia.

Tuy nhiên, song hành với những bước tiến mới là áp lực không nhỏ từ dư luận. Thời gian qua, Hà Quỳnh Như vấp phải những ý kiến trái chiều xoay quanh phong cách trình diễn, được cho là khác biệt so với hình ảnh dân ca truyền thống trước đây.

Trước những ồn ào này, mới đây, trên trang cá nhân, Hà Quỳnh Như đã đăng tải một bức tâm thư chia sẻ những cảm xúc chân thành và quan điểm của mình về hành trình làm nghề.

Nữ ca sĩ cho biết, thay vì phản hồi ngay lập tức, cô lựa chọn lắng nghe và suy ngẫm, xem mỗi ý kiến dù khen ngợi hay góp ý là cơ hội để nhìn lại bản thân và trưởng thành hơn trong nghệ thuật.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về vấn đề này, Hà Quỳnh Như cho biết cô muốn làm mới bản thân thay vì giữ hình ảnh quen thuộc.

“Với tôi, việc làm mới bản thân là quá trình trưởng thành và hiểu rõ hơn chính mình. Khi lớn lên, cảm xúc, suy nghĩ và cách nhìn về âm nhạc cũng thay đổi, nếu chỉ ở trong vùng an toàn, tôi sẽ không còn nhiều cơ hội học hỏi.

Việc thử nghiệm những màu sắc mới giúp tôi nhận ra giới hạn của bản thân, đâu là sự phù hợp để giữ lại và đâu là điều cần điều chỉnh trên con đường làm nghề lâu dài", nữ ca sĩ nói.

Nữ ca sĩ tự tin, xinh đẹp ở tuổi 21 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước phản ứng từ dư luận, Hà Quỳnh Như chọn cách tiếp nhận bình tĩnh và có chọn lọc. Nữ ca sĩ cho biết, điều cô hướng đến trong thời gian tới là một hình ảnh gần gũi, trung thực với bản thân và cảm xúc âm nhạc.

Cô bày tỏ: “Khi hiểu rõ mình là ai và muốn gì, tôi sẽ biết bản thân cần làm gì. Việc đổi mới khi đó diễn ra tự nhiên, không phải để gây chú ý hay tạo sự khác biệt”.

Nhìn lại 8 năm kể từ khi giành ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí, Hà Quỳnh Như cho rằng thay đổi lớn nhất của mình nằm ở tư duy làm nghề. Nếu trước đây cô chỉ nghĩ đơn giản “hát tốt là đủ”, thì ở tuổi 21, nữ ca sĩ ý thức rõ hơn về trách nhiệm và sự bền bỉ mà con đường nghệ thuật đòi hỏi.

Theo Hà Quỳnh Như, làm nghệ thuật là hành trình dài cần sự tỉnh táo trong mỗi lựa chọn. Cô học cách đi chậm, cân nhắc kỹ lưỡng và trân trọng hơn tình cảm khán giả cũng như giá trị của âm nhạc.

Dù chủ động thử nghiệm những hướng đi mới, Hà Quỳnh Như khẳng định dân ca trữ tình vẫn là nền tảng cốt lõi. Nữ ca sĩ cho rằng, việc đưa tinh thần trẻ của thế hệ Gen Z vào âm nhạc truyền thống là thử thách cần thiết để tạo sức sống mới.

Hình ảnh Hà Quỳnh Như hiện tại cho thấy sự chuyển mình từ “sao nhí” sang nghệ sĩ trẻ chuyên nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hà Quỳnh Như cho biết, giai đoạn sắp tới được cô và ê-kíp xác định là thời điểm bản lề để xây dựng con đường âm nhạc dài hạn theo hướng chậm rãi, bền vững. Các dự án dự kiến ra mắt mang nhiều màu sắc, thể loại khác nhau, song vẫn đặt nền tảng trên những giá trị âm nhạc truyền thống đã gắn bó với cô suốt thời gian qua.