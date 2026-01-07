Đồng Nai chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 7/1, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở công sau khi vận hành chính quyền 2 cấp.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND 95 xã, phường rà soát, chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công tại các cơ quan, đơn vị.

Các trụ sở làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ (Ảnh: Phước Tuần).

Các cơ quan, đơn vị rà soát toàn diện thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý; kịp thời hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục đề xuất phương án khai thác tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện khai thác tài sản công, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thì đề nghị chấm dứt việc khai thác tài sản công, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang khai thác tài sản công, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, UBND tỉnh yêu cầu chấm dứt việc khai thác, sử dụng tài sản công vào các mục đích nêu trên. Đồng thời, các đơn vị phải nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc khai thác, sử dụng tài sản công vào ngân sách nhà nước theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với tài sản được tiếp nhận sau sáp nhập, hợp nhất, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cần rà soát toàn bộ tài sản công được bàn giao, tiếp nhận sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, bỏ hoang, không sử dụng tài sản công, bảo đảm việc quản lý, sử dụng đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.