Miền Trung ứng phó bão Bualoi, sẵn sàng di dời hàng chục nghìn người

Thanh Hóa: Hơn 90% tàu, thuyền đã vào nơi tránh trú

Chiều 26/9, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực các xã ven biển của tỉnh Thanh Hóa trời âm u, có nơi mưa nhỏ, một số địa phương mưa vừa đến mưa to.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh này đã gửi công văn đến các địa phương ven biển có hoạt động nghề cá và các sở, ban, ngành cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến của bão.

Tàu, thuyền neo đậu tại âu thuyền thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa, toàn tỉnh có 6.531 phương tiện hoạt động nghề cá. Trước cơn bão Bualoi, đơn vị đã chủ động kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú. Đến chiều 26/9, hơn 90% phương tiện đã vào nơi tránh trú, còn lại một số phương tiện đang di chuyển vào nơi neo đậu trước khi bão đổ bộ.

Vùng ven biển Thanh Hóa có mưa trong chiều 26/9 (Ảnh: Thanh Tùng).

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn được đặt trong tình trạng sẵn sàng

Chiều 26/9, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, cho biết tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, sẵn sàng phương tiện, lực lượng để ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Tuyến quốc lộ 16 ở biên giới Nghệ An sạt lở trong đêm 25/9 đang được san gạt (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các xã, phường ven biển thông báo kịp thời cho ngư dân, chủ tàu thuyền chủ động phòng tránh; duy trì liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống. Đồng thời, lực lượng cứu hộ, cứu nạn được đặt trong tình trạng sẵn sàng.

Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về diễn biến bão, giúp người dân nắm bắt để chủ động ứng phó.

Các địa phương cũng được yêu cầu trực ban nghiêm túc, báo cáo thường xuyên tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để có phương án xử lý kịp thời.

Hà Tĩnh: Ứng phó từ sớm, từ xa

Chiều 26/9, nhiều nơi tại Hà Tĩnh có mưa rào và dông, một số địa phương có mưa to như các phường Thành Sen, Trần Phú.

Cùng ngày, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã ban hành công điện để chỉ đạo chủ động ứng phó với bão Bualoi từ sớm, từ xa.

Chủ tịch Hà Tĩnh yêu cầu cả hệ thống chính trị phải dồn sức cao nhất cho công tác ứng phó với bão. Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão để chỉ đạo và báo cáo thường xuyên về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự.

Hà Tĩnh chiều 26/9 trời âm u, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to (Ảnh: Dương Nguyên).

Người đứng đầu địa phương để xảy ra thiệt hại về người do lơ là, chủ quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao phối hợp kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Chủ tịch UBND các xã, phường được giao phải rà soát, triển khai phương án sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ; khẩn trương chằng chống nhà cửa, bảo vệ sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Quảng Trị: Ngư dân khẩn trương chằng néo tàu, thuyền

Chiều 26/9, tại Quảng Trị có mưa, đặc biệt ở khu vực miền núi. Toàn tỉnh Quảng Trị có 8.577 tàu, thuyền với 23.232 lao động, phần lớn phương tiện đã về nơi neo đậu an toàn. Lực lượng chức năng cũng đã thông báo cho các tàu, thuyền còn hoạt động trên biển nắm bắt thông tin về cơn bão.

Trung đoàn bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị triển khai công tác chuẩn bị phòng, chống bão (Ảnh: Xuân Diện).

Tại các khu neo đậu, ngư dân khẩn trương chằng néo tàu thuyền để hạn chế va đập khi bão đổ bộ.

"Chúng tôi đã vào bờ tránh trú từ bão số 9, nay tiếp tục nắm thông tin về bão mới sắp vào biển Đông nên chưa ra khơi. Chúng tôi kiểm tra kỹ và chằng néo tàu chắc chắn để tránh hư hỏng", anh Nguyễn Trường Lâm, ngư dân Quảng Trị, cho biết.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã triển khai công tác chuẩn bị phòng, chống bão. Các đơn vị được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn như xuồng, ca nô, phao cứu sinh, dụng cụ phá dỡ; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc thông suốt để xử lý kịp thời mọi tình huống.

Ngư dân Quảng Trị neo đậu tàu thuyền tránh trú bão (Ảnh: Tiến Thành).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ phải quán triệt phương châm "bốn tại chỗ", "ba sẵn sàng", kiên quyết không để xảy ra bị động, góp phần giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra và nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.

Huế sẵn sàng phương án di dời hơn 32.000 người

Tối 25 và chiều 26/9, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa to đến rất to kèm sấm sét. Cơ quan chức năng cảnh báo trong 3-6 giờ tới, mưa lớn tiếp diễn với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét ở vùng núi, sạt lở đất và sụt lún tại các xã Phong Điền, Chân Mây - Lăng Cô.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, đến ngày 26/9, toàn thành phố đã thu hoạch hơn 24.500ha lúa.

Bộ đội Biên phòng thành phố Huế bắn pháo kêu gọi tàu, thuyền vào bờ tránh trú bão (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Cùng ngày, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã có công điện chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó bão Bualoi theo phương châm "bốn tại chỗ".

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, toàn bộ 1.122 tàu thuyền, với hơn 8.000 lao động trên biển của thành phố đã vào nơi tránh trú an toàn. Huế cũng đã tích trữ hơn 20 tấn gạo, hàng ngàn thùng mì gói, nước sạch… sẵn sàng phát cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Để ứng phó với các kịch bản xấu nhất có thể xảy ra khi bão đổ bộ, 40 xã phường ở thành phố Huế đã rà soát, sẵn sàng phương án di dời 10.132 hộ với 32.697 nhân khẩu, tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển, đầm phá.

Tùy vào diễn biến, đường đi của bão, các địa phương sẽ chủ động di dời người dân đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Đà Nẵng: Cắt tỉa cây xanh, nạo vét cống trước bão

Ngày 26/9, tại Đà Nẵng, phía Bắc thành phố có nắng, trong khi phía Nam xuất hiện mưa nhỏ, trời âm u. Trước diễn biến bão Bualoi, nhiều địa phương đã có mưa lớn từ tối 25/9 như Tam Mỹ 83,6mm, Bà Nà 76,6mm, Tiên Phước 74mm; các nơi khác mưa vừa, mưa nhỏ.

Công ty cây xanh Đà Nẵng cắt tỉa cây trên một số tuyến phố (Ảnh: Hoài Sơn).

Công ty Cây xanh Đà Nẵng đã cắt tỉa cây trên nhiều tuyến phố; lực lượng đô thị nạo vét cống thoát nước phòng ngừa ngập úng. Đến 16h ngày 26/9, UBND thành phố tổ chức họp ứng phó bão. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cho biết mực nước các sông hiện dưới báo động 1, hồ chứa thủy điện đều thấp hơn mực nước dâng bình thường.

Thành phố có 1.670ha ao nuôi, 2.380 lồng bè có nguy cơ ảnh hưởng; 497 tàu với hơn 5.000 lao động trên biển đã được liên lạc, kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn. Lực lượng chức năng được yêu cầu chuẩn bị phương tiện cứu hộ, kiểm soát việc đi lại trên sông suối, nghiêm cấm qua lại nơi nguy hiểm.

Lực lượng chức năng kiểm tra âu thuyền Thọ Quang (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự chỉ đạo các địa phương chủ động phương án chống bão trên biển, ven biển, đất liền; vận động người dân gia cố nhà cửa, hạ tầng để giảm thiểu rủi ro. Các đơn vị quản lý hồ chứa được yêu cầu phải trực 24/24h, giám sát và vận hành đúng quy trình.