45 ngày thanh tra việc sử dụng ngân sách, đầu tư tại ĐH Công nghiệp TPHCM

Ngày 7/1, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Đạt chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, hoạt động sự nghiệp, dịch vụ; công tác đầu tư, mua sắm tài sản, quản lý sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2025, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: TTCP).

Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX, Thanh tra Chính phủ) làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu Trường Đại học Công nghiệp TPHCM phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.

Nhấn mạnh đây là dịp để nhà trường rà soát, đánh giá toàn diện công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, ông Tân mong muốn Thanh tra Chính phủ hướng dẫn để trường nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (Ảnh: TTCP).

Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Đạt nhấn mạnh qua thanh tra sẽ làm rõ trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương đối với nhà trường. Đồng thời đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có).

Ông Đạt chỉ đạo đoàn thanh tra triển khai theo đúng phạm vi, nội dung, đối tượng, thời kỳ và kế hoạch đã được duyệt. Quá trình thanh tra phải bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được thanh tra. Đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, kỷ luật phát ngôn, bảo mật hồ sơ, tài liệu.

Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về tiến độ, chất lượng và kết quả cuộc thanh tra; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phức tạp vượt thẩm quyền.