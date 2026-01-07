Người phụ nữ vứt 2 vòng vàng trên đường từ Lào về Việt Nam

Ngày 7/1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Minh Hà (SN 1991, trú thôn Châu Khê, xã Đường An, Hải Phòng) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo kết quả điều tra, trưa 24/11/2025, Hà được em gái chồng là Hoàng Thị Thuần (SN 1981, trú xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) thuê sang Lào vận chuyển vàng với tiền công 2,5 triệu đồng. Cùng ngày, Thuần rủ thêm chị ruột Hoàng Thị Hằng (SN 1978) tham gia.

Phạm Thị Minh Hà bị khởi tố (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sáng 25/11/2025, cả 3 làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) sang Lào. Khoảng 17h cùng ngày, nhóm này có mặt tại bến xe Viêng Chăn.

Tại đây, một phụ nữ khoảng 50 tuổi (người Việt Nam, chưa rõ lai lịch) giao cho Thuần 6 vòng vàng, gói trong 3 gói giấy. Sau đó, Thuần đưa cho Hằng và Hà mỗi người một gói, mỗi gói chứa 2 vòng vàng, để mang về Việt Nam.

Khi xe khách rời Viêng Chăn khoảng 3 giờ, Hà lo sợ bị kiểm tra, phát hiện nên xin xuống xe và vứt bỏ 2 vòng vàng bên lề đường.

Khoảng 8h20 ngày 26/11/2025, cả 3 về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Trong khi Hà đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Thuần và Hằng bị lực lượng biên phòng giữ hộ chiếu để kiểm tra.

Tang vật thu giữ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Lo sợ bị phát hiện, Thuần và Hằng bỏ 4 vòng vàng còn lại vào ba lô của Hà nhờ cất giữ. Hà cất giấu số vàng này trong người.

Nhận thấy Hà có biểu hiện nghi vấn, lực lượng biên phòng kiểm tra, thu giữ 4 vòng vàng (tương đương 160 chỉ vàng), trị giá ban đầu hơn 2,2 tỷ đồng.

Hà khai nhận biết việc Thuần và Hằng bỏ vàng vào ba lô của mình nhưng vẫn đồng ý. Chị ta đã đi vào nhà vệ sinh lấy 2 vòng vàng bỏ vào 2 túi áo khoác, số còn lại bỏ vào tất dưới 2 chân nhằm vận chuyển trót lọt.

Trước đó, tháng 11/2025, Hoàng Thị Thuần đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi tương tự. Cơ quan điều tra đang làm rõ thêm đối tượng liên quan đến vụ án để xử lý.