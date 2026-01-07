Cháy lớn, một du thuyền bị thiêu rụi trên sông Sài Gòn

Khoảng 16h15, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát từ một du thuyền đang neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy cùng lực lượng lính cứu hỏa đến hiện trường để khống chế ngọn lửa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đến 16h40, ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội, bao trùm toàn bộ chiếc du thuyền (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Chiếc du thuyền bốc cháy dữ dội trên sông Sài Gòn, tạo ra cột khói đen kịt bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát được từ xa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Vị trí du thuyền bốc cháy neo đậu gần khu vực có đông dân cư sinh sống, gây lo ngại về nguy cơ cháy lan (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngọn lửa bùng phát rất nhanh, thiêu rụi phần lớn cấu trúc của du thuyền.

Nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi vụ cháy từ bờ sông (Ảnh: Cao Bách - Nam Anh).

Khói đen từ vụ cháy bao phủ các khu vực xung quanh nhà dân (Ảnh: Cao Bách).

Lực lượng PCCC đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để dập tắt đám cháy. Thời điểm du thuyền bị cháy không có hành khách trên tàu. Du thuyền này có sức chứa tối đa 90 người, thường được thuê để tổ chức sinh nhật, tiệc cưới, tiệc họp mặt, lễ cầu hôn, tour du thuyền ngắm hoàng hôn, tour du lịch đường sông (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Người dân đứng dọc bờ sông Sài Gòn theo dõi vụ cháy (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu từ người dân, chiếc du thuyền bị cháy đang được sử dụng để kinh doanh nhà hàng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Cột khói đen khổng lồ từ đám cháy đã thu hút sự chú ý của người dân từ nhiều khu vực lân cận (Ảnh: Cao Bách).

Đến 17h20 đám cháy đã được dập tắt. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, có 5 cano chữa cháy tiếp cận hiện trường từ nhiều phía để dập lửa.

Cận cảnh chiếc tàu bị lửa thiêu rụi (Ảnh: Nam Anh).