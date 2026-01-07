Cháy du thuyền trên sông Sài Gòn

Khoảng 16h ngày 7/1, đám cháy bùng phát tại một du thuyền đang đậu bên bờ sông Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây.

Phát hiện vụ việc, một số người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành, nên gọi báo cơ quan chức năng.

Tàu trên sông Sài Gòn bốc cháy dữ dội chiều 7/1 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Người dân khu vực cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, họ nghe nhiều tiếng nổ lớn. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, khống chế hỏa hoạn.

Khói đen bao phủ bán kính xung quanh tàu cháy (Ảnh: Cao Bách).

Đến 16h40, đám cháy vẫn lớn. 17h, đại diện UBND phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, cơ quan công an vẫn đang dập lửa.

Tại hiện trường, nhiều cano chữa cháy được điều động để khống chế vụ hỏa hoạn.