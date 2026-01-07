Khẩn cấp trao hơn 338 triệu đồng tiếp sức người mẹ trẻ chờ mổ tim

Hơn 338 triệu đồng tiếp sức kịp thời, giúp người mẹ trẻ chờ ngày mổ tim (Video: Hương Hồng).

Người mẹ trẻ nghẹn ngào: "Em không nghĩ chỉ sau một ngày lại có nhiều người thương và giúp em đến vậy"

Chiều 7/1, Hà Nội đang trong thời điểm rét đậm, nhưng tại phòng C7, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, một khoảnh khắc ấm áp đã diễn ra, xoa dịu những ngày điều trị căng thẳng.

Báo Dân trí phối hợp cùng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, trực tiếp thăm hỏi và trao số tiền 338.184.589 đồng tới chị Nguyễn Thị Loan (SN 2002, trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên).

Đây là toàn bộ số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ qua tài khoản PayOS, tính đến 10h30 ngày 7/1, sau hơn 1 ngày bài viết “Thiếu 300 triệu đồng mổ tim, người mẹ 24 tuổi xin xuất viện về nhà chờ chết” được đăng tải.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai trao biển biểu trưng số tiền 338.184.589 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Loan (Ảnh: CTV).

Trên giường bệnh, chị Loan nằm nửa ngồi nửa nằm, gương mặt tái xanh. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đang có biểu hiện sốt nên vẫn phải tiếp tục điều trị nội khoa tích cực, theo dõi sát để sớm đủ điều kiện phẫu thuật. Mỗi giờ trôi qua, đội ngũ y tế phải căng mình giữ ổn định các chỉ số sinh tồn cho người mẹ trẻ.

Xúc động đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí gửi tặng, chị Loan nói giọng ngắt quãng vì mệt, nhưng ánh mắt đã ánh lên niềm hy vọng:

“Em không nghĩ chỉ sau 1 ngày lại có nhiều người thương và giúp em đến vậy. Số tiền này với gia đình em là quá lớn. Em xin cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, các y, bác sĩ cùng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai, đã cho em thêm cơ hội được sống, được chờ ngày mổ tim”.

Với chị Loan, số tiền không chỉ là viện phí, mà là niềm tin để chị tiếp tục ở lại bệnh viện, tiếp tục chiến đấu, thay vì nỗi tuyệt vọng từng khiến chị xin xuất viện về nhà. Đó cũng là hy vọng để người mẹ 24 tuổi còn cơ hội trở về bên 2 con nhỏ (đứa lớn mới 3 tuổi, đứa út chưa tròn 1 tuổi).

Hiện tại, chị Loan được các y, bác sĩ theo dõi sát sao tại phòng C7, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Hương Hồng).

Niềm tin và hy vọng được thắp lại trong lòng người mẹ trẻ

TS.BS Trần Bá Hiếu, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ sự xúc động trước sự chung tay nhanh chóng, kịp thời của báo Dân trí và bạn đọc: “Chúng tôi thực sự trân trọng và cảm kích trước sự vào cuộc khẩn trương của báo Dân trí và bạn đọc.

Nhờ sự hỗ trợ này, gia đình bệnh nhân có thêm điều kiện để yên tâm điều trị, còn chúng tôi có thêm cơ sở để tập trung tối đa cho chuyên môn”.

Theo các bác sĩ, ca phẫu thuật tim của chị Loan là cuộc mổ lớn, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Chi phí điều trị cao, trong khi hoàn cảnh gia đình bệnh nhân vốn đã kiệt quệ.

Chính vì vậy, sự chung tay nhanh chóng, kịp thời của bạn đọc Dân trí chỉ sau 1 ngày bài viết được đăng tải đã mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đúng vào thời điểm then chốt của ca bệnh.

Phóng viên Dân trí đại diện tòa soạn và bạn đọc thăm hỏi, động viên chị Loan yên tâm tiếp tục điều trị (Ảnh: CTV).

“Kíp phẫu thuật đã sẵn sàng, các phương án chuyên môn đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngay khi bệnh nhân đủ sức khỏe để bước vào cuộc mổ, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tiếp tục điều trị nội khoa tích cực để kiểm soát nhiễm trùng, hạ sốt và ổn định thể trạng cho bệnh nhân”, TS.BS Trần Bá Hiếu chia sẻ.

Hiện tại, chị Loan được theo dõi sát sao tại phòng C7. Các bác sĩ tiếp tục điều chỉnh phác đồ điều trị, kiểm soát tình trạng sốt, nhiễm trùng, nhằm chuẩn bị nền tảng tốt nhất cho ca phẫu thuật tim dự kiến trong thời gian sớm nhất.

Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ là niềm tin để người mẹ trẻ tiếp tục hy vọng (Ảnh: Hương Hồng).

Từ một bài báo mang theo lời khẩn cầu của gia đình chị Loan, chỉ sau 1 ngày, hàng trăm triệu đồng đã được bạn đọc gửi gắm, trao tận tay người bệnh. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm tin để người mẹ trẻ tiếp tục hy vọng.

Báo Dân trí trân trọng cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia kịp thời của bạn đọc và các nhà hảo tâm. Mỗi sự chung tay hôm nay đều góp phần giữ lại nhịp tim, mái ấm và tương lai của 2 đứa trẻ thơ vẫn đang chờ mẹ trở về sau ca mổ sinh tử.