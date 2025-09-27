Miền Trung mưa trắng trời, nước ngập lút bánh xe

Ảnh hưởng của bão số 10, từ đêm 26/9 đến sáng 27/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Vinh (cũ) bị ngập sâu, có nơi ngập đến nửa mét.

Ghi nhận tại đường 72m, nối quốc lộ 1 và đường 3/2, toàn bộ tuyến bị ngập. Đường Trường Chinh khu vực trước cổng Ga Vinh ngập gần nửa mét.

Tình trạng ngập cục bộ cũng diễn ra tại các tuyến đường lớn như: Nguyễn Du, Phạm Đình Toái, Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng...

Đường ngập sâu, mưa lớn khiến tầm nhìn hạn chế nên các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều ô tô chết máy buộc phải cầu cứu dịch vụ cứu hộ giao thông.

Đến trưa 27/9, mưa tại Nghệ An tạm ngớt, nước trên các tuyến đường đang rút dần.

Tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn khiến một số tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Đặng Dung, Ngô Sỹ Liên bị ngập 0,3-0,5m, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Mưa lớn cũng khiến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quảng Trị bị ngập nhẹ.

Ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị, mưa lớn, nước đầu nguồn đổ về đã khiến một số ngầm tràn ở các xã Ba Lòng, A Dơi bị ngập, gây chia cắt.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền các địa phương đã cử lực lượng túc trực, đặt biển cảnh báo.

Trước những diễn biến của bão số 10, các đơn vị, địa phương tại Quảng Trị đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Tại đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương đã xây dựng, triển khai các phương án cụ thể để ứng phó với từng loại hình thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tại thành phố Đà Nẵng, sáng 27/9 cũng xảy ra mưa lớn, gây ngập nhiều tuyến đường.

Đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng bị ngập gần lút bánh xe máy.

Nhiều phương tiện chết máy, ngã đổ, gây ùn tắc. Việc đi lại của người dân Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn.