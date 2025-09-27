Miền Trung mưa trắng trời, nước ngập lút bánh xe
(Dân trí) - Do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), tại Nghệ An, Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra mưa lớn, gây ngập cục bộ, chia cắt nhiều tuyến đường.
Ảnh hưởng của bão số 10, từ đêm 26/9 đến sáng 27/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn kéo dài. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Vinh (cũ) bị ngập sâu, có nơi ngập đến nửa mét.
Ghi nhận tại đường 72m, nối quốc lộ 1 và đường 3/2, toàn bộ tuyến bị ngập. Đường Trường Chinh khu vực trước cổng Ga Vinh ngập gần nửa mét.
Tình trạng ngập cục bộ cũng diễn ra tại các tuyến đường lớn như: Nguyễn Du, Phạm Đình Toái, Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng...
Đường ngập sâu, mưa lớn khiến tầm nhìn hạn chế nên các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều ô tô chết máy buộc phải cầu cứu dịch vụ cứu hộ giao thông.
Đến trưa 27/9, mưa tại Nghệ An tạm ngớt, nước trên các tuyến đường đang rút dần.
Tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn khiến một số tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Đặng Dung, Ngô Sỹ Liên bị ngập 0,3-0,5m, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Mưa lớn cũng khiến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quảng Trị bị ngập nhẹ.
Ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị, mưa lớn, nước đầu nguồn đổ về đã khiến một số ngầm tràn ở các xã Ba Lòng, A Dơi bị ngập, gây chia cắt.
Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền các địa phương đã cử lực lượng túc trực, đặt biển cảnh báo.
Trước những diễn biến của bão số 10, các đơn vị, địa phương tại Quảng Trị đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
Tại đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương đã xây dựng, triển khai các phương án cụ thể để ứng phó với từng loại hình thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Tại thành phố Đà Nẵng, sáng 27/9 cũng xảy ra mưa lớn, gây ngập nhiều tuyến đường.
Đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng bị ngập gần lút bánh xe máy.
Nhiều phương tiện chết máy, ngã đổ, gây ùn tắc. Việc đi lại của người dân Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng sáng 28/9, bão sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng tối đến đêm 28/9, đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị. Hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.
Đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền có khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 (Kajiki) năm 2025 đổ bộ vào Hà Tĩnh (bão số 5 gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12 ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh).
Từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.