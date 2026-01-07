Từ 20/1, ô tô rớt kiểm định phải nộp thêm nửa tiền nếu quay lại trong ngày

Một số quy định mới về đăng kiểm ô tô sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2026, trong đó có việc áp dụng giá dịch vụ các lần kiểm định lại với các mẫu ô tô rớt kiểm định trước đó, nói cách khác là không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Thông tư 40/2025/TT-BXD quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 20/1 tới đây (Thông tư 40/2025/TT-BXD có hiệu lực), ô tô không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi quay trở lại kiểm định tại bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào sẽ phải nộp thêm phí dịch vụ kiểm định lại.

Mức thu thay đổi tùy theo thời điểm chủ xe mang xe đến kiểm định lại trong ngày hay qua ngày khác.

Điểm a, khoản 8, điều 3 Thông tư 40/2025 quy định: Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải kiểm định lại. Trường hợp xe được kiểm định lại ngay trong ngày giá dịch vụ mỗi lần kiểm định lại thu tối đa bằng 50% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Các đăng kiểm viên tại trung tâm 29-03V Hà Nội kiểm tra phương tiện (Ảnh: Mạnh Quân).

"Trường hợp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng kiểm định lại vào ngày khác hoặc bởi cơ sở đăng kiểm khác thì giá dịch vụ kiểm định thu bằng 100% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm", điểm b, khoản 8, điều 3 Thông tư 40/2025 nêu rõ.

Cũng theo Thông tư 40/2025, ô tô rớt kiểm định khi chủ xe mang đi kiểm định lại ngay trong ngày hoặc sang ngày khác sẽ phải đóng thêm giá dịch vụ kiểm định.

Theo khoản 1, điều 3 tại Thông tư này thì giá cụ thể dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng do cơ sở đăng kiểm tự định giá không cao hơn giá tối đa của giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.