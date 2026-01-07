Hà Nội làm hầm chui 6 làn tại nút giao Dương Đình Nghệ - Vành đai 3

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.

Theo quyết định, hầm chui này được thiết kế quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài toàn tuyến 655m, trong đó có 120m hầm kín, 200m hầm hở và 335m tường chắn, gờ chắn bánh.

Mặt cắt ngang hầm rộng 27m, cao 7,4m, bảo đảm khả năng lưu thông cho các dòng xe lớn, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đang dần hoàn thiện (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án này nhằm giải quyết xung đột giao thông, giảm ùn tắc, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời hạn chế phát thải và ô nhiễm môi trường tại khu vực đô thị đông đúc.

Bên cạnh xử lý "điểm nghẽn" giao thông, hầm chui này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch, nâng cao năng lực thông hành trục Vành đai 3, tăng cường an toàn giao thông, bảo đảm trật tự đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây thủ đô.

Hà Nội có 4 hầm chui đang hoạt động gồm hầm chui Kim Liên - Xã Đàn, hầm chui Trung Hòa, hầm chui nút giao Thanh Xuân và hầm chui Lê Văn Lương. Hai hầm chui đang được xây dựng là hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng và hầm chui tại nút giao Cổ Linh.