Phạt chủ xe bánh mì trong vụ 97 người ngộ độc thực phẩm ở Lâm Đồng

Ngày 7/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Từ Nguyên Bình (SN 1976, trú tại phường Phan Thiết, Lâm Đồng) vì các vi phạm liên quan lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Tiệm bánh mì do ông Từ Nguyên Bình làm chủ bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động trong 4 tháng (Ảnh: Trần Nguyên).

Cụ thể, ông Bình bị xử phạt tổng số tiền 92 triệu đồng với hai hành vi gồm chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm của cơ sở của ông Bình trong thời hạn 4 tháng; buộc thu hồi, tiêu hủy thực phẩm gây ngộ độc và chịu toàn bộ chi phí khám, điều trị cho các trường hợp bị ngộ độc theo quy định.

Người dân nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 13/12/2025, sau khi ăn bánh mì của một hộ dân kinh doanh bên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết, 97 người có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, phải nhập viện cấp cứu.

Ngành y tế vào cuộc, xác định mẫu nem chua, thịt xá xíu mà chủ cơ sở sử dụng chế biến món bánh mì có vi khuẩn Salmonella spp, nhân tố gây ngộ độc thực phẩm.