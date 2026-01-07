Bị camera AI phát hiện vi phạm, người dân nộp phạt như thế nào?

Chiều 7/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, với việc đưa vào hoạt động Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội từ ngày 13/12/2025, hệ thống máy chủ phân tích AI của trung tâm được kết nối đồng bộ với hệ thống quản lý phương tiện cơ giới đường bộ và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công dân đã có thể nộp phạt nguội qua ứng dụng iHanoi (Ảnh: Ngọc Tiến).

Qua đó, lực lượng CSGT có thể phát hiện, xác định chủ phương tiện và xử lý vi phạm toàn trình trên môi trường điện tử.

Cụ thể, đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera AI, người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức xử lý trực tiếp tại trụ sở các đội CSGT, hoặc xử lý trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi.

Hình ảnh minh họa về thông báo vi phạm trên iHanoi gửi đến chủ phương tiện (Ảnh: Ngọc Tiến).

Các bước thực hiện việc xử lý vi phạm giao thông trên ứng dụng iHanoi, như sau:

Sau khi phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ gửi thông báo kèm thông tin, hình ảnh vi phạm đến chủ sở hữu phương tiện thông qua ứng dụng iHanoi.

Hình ảnh vi phạm được gửi qua iHanoi (Ảnh: Ngọc Tiến).

Sau đó, người dân truy cập ứng dụng iHanoi, vào mục “Giao thông - Thông báo phạt nguội” để xem thông tin, hình ảnh vi phạm. Trường hợp chưa đồng tình với thông tin, hình ảnh được gửi trên iHanoi, người dân có thể trực tiếp đến cơ quan công an để kiểm tra, đối chiếu; trường hợp đồng ý với thông tin, hình ảnh vi phạm, người dân xác nhận vi phạm toàn trình trên hệ thống.

Căn cứ nội dung xác nhận, cơ quan công an sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm trên hệ thống.

Công dân vào mục Giao thông - Thông báo phạt nguội trên ứng dụng iHanoi để kiểm tra thông tin (Ảnh: Ngọc Tiến).

Tiếp đó, người vi phạm kiểm tra, đối chiếu thông tin, xác nhận nội dung và ký số vào biên bản vi phạm hành chính, sau đó gửi lại trên ứng dụng iHanoi.

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính đã được người vi phạm xác nhận, cơ quan công an sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Sau khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính qua iHanoi, người vi phạm kiểm tra, đối chiếu các thông tin liên quan (thông tin cá nhân, hành vi vi phạm, mức xử phạt…) và thực hiện nộp phạt thông qua mã QR trên hệ thống.

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ hiển thị biên lai nộp phạt và tự động gửi lên hệ thống, sau đó cơ quan công an kiểm tra, xác nhận việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tiếp đó ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ; đồng thời gỡ thông báo đình chỉ đăng kiểm đối với ô tô.

Toàn bộ quy trình nêu trên được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cơ quan công an xác nhận hoàn thành việc xử phạt vi phạm hành chính (Ảnh: Ngọc Tiến).

Nhà chức trách cho hay, việc triển khai xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên ứng dụng iHanoi, là bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính của Công an Hà Nội.

Qua đó, người dân có thể chủ động theo dõi, thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm một cách công khai, minh bạch, thuận tiện, không phải trực tiếp đến cơ quan công an; góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.