"Cà Mau - điểm đến năm 2026": Xem lễ Nghinh Ông, nghe đờn ca tài tử

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, "Cà Mau - điểm đến năm 2026" là chương trình nổi bật của tỉnh thực hiện trong năm nay, với nhiều chuỗi sự kiện diễn ra bao gồm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, mang đến cho du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm thú vị khi về vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ tỉnh Cà Mau dự kiến diễn ra cuối tháng 4 (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Hội thi gạo ngon vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ mở màn chương trình "Cà Mau - điểm đến năm 2026", dự kiến diễn ra ngày 2-6/2 tại phường Bạc Liêu. Trong khuôn khổ hội thi có hội chợ thương mại tổng hợp, hội thảo kết nối sản xuất - tiêu thụ ngành hàng lúa gạo, cuộc thi tiếng hát nông dân, chế biến món ngon từ gạo, bình chọn gạo ngon…

Đầu tháng 4 có lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc diễn ra tại xã ven biển Sông Đốc, tái hiện nghi thức ngư dân ra khơi cầu ngư. Cùng với đó, nhiều hoạt động cũng được tổ chức như: Thi đan, vá lưới nhằm tái hiện kỹ năng truyền thống; biểu diễn đờn ca tài tử gắn với đề tài biển cả, ngư dân; diễu hành ghe hoa trên sông, kết hợp tour tham quan đánh bắt hải sản đưa du khách trải nghiệm ngắn cùng ngư dân đi biển; giải chạy bộ ven biển Sông Đốc gắn với thông điệp “chung tay bảo vệ biển”.

Tuần Văn hóa di sản - du lịch Cà Mau dự kiến diễn ra ngày 20-25/4 tại phường Bạc Liêu, bao gồm các hoạt động: Lễ tri ân Đức Quốc Tổ; không gian trưng bày di sản, bảo tàng mở với chủ đề “Hội tụ di sản - tri ân cội nguồn”; không gian đờn ca tài tử gắn với chương trình “Vầng trăng cổ nhạc”…

Từ ngày 25 đến 30/4, có nhiều sự kiện nổi bật, gồm: Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ tại phường Bạc Liêu; lễ hội Nghinh Ông ở xã Gành Hào; lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở Đền thờ Vua Hùng, xã Trí Phải; sự kiện Hương rừng U Minh...

Lễ hội Quán Âm Nam Hải (Mẹ Nam Hải) từ ngày 8/5 đến 10/5, tại khu Quán Âm Phật Đài Bạc Liêu, với nhiều nghi lễ truyền thống như cầu quốc thái dân an, cùng với diễu hành rước Quán Âm Nam Hải, các chương trình văn nghệ, hát bội.

Cà Mau cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày du lịch thế giới (27/9), dự kiến từ 25/9 đến 30/9. Dịp này, tỉnh phát động chương trình kích cầu du lịch, ngày hội tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau với không gian trưng bày, giới thiệu các món ăn, sản phẩm ẩm thực đặc trưng, ẩm thực đường phố, trải nghiệm làm bánh dân gian, chế biến món truyền thống.

Trong tháng 11 dự kiến diễn ra Festival tôm Cà Mau lần thứ II, với các hoạt động như: Lễ khai mạc, bế mạc; không gian trưng bày, triển lãm, thương mại ngành tôm; không gian trưng bày sản phẩm OCOP, ẩm thực; các hoạt động trải nghiệm văn hóa, vui chơi giải trí, tham quan du lịch.

Festival tôm Cà Mau dự kiến diễn ra trong tháng 11 (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

UBND tỉnh Cà Mau xác định rõ, chương trình "Cà Mau - điểm đến năm 2026" nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh, gắn phát triển du lịch, thương mại dịch vụ, kích cầu tiêu dùng hàng hóa nội địa, đặc biệt là hàng hóa đặc sản của địa phương.