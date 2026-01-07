Ra mắt chuyên trang Đại hội Đảng trên báo điện tử Công an nhân dân

Sáng 7/1, Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức lễ ra mắt chuyên trang “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” trên báo điện tử Công an nhân dân, tại địa chỉ https://daihoidang.cand.vn.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giữ vai trò định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước. Đây không chỉ là dấu mốc chính trị trọng đại, mà còn mở ra thời khắc định hình tầm nhìn, khát vọng phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, thông tin chính thống, kịp thời và chính xác có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố nhận thức, tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội.

Việc xây dựng chuyên trang “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm truyền tải kịp thời, đầy đủ và chính xác các nội dung về Đại hội; làm rõ quan điểm, tư duy chiến lược, tầm nhìn phát triển đất nước của Đảng; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới.

Ra mắt chuyên trang “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” trên báo điện tử Công an nhân dân (Ảnh: CA).

Chuyên trang được tổ chức với hệ thống chuyên mục rõ ràng, khoa học. Trong đó, chuyên mục “Các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm” giới thiệu những bài viết, phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, giúp bạn đọc tiếp cận đầy đủ các định hướng lớn, tư duy chiến lược và quan điểm chỉ đạo của Đảng.

Chuyên mục “Tin tức” cập nhật thường xuyên các hoạt động liên quan đến Đại hội XIV, phản ánh kịp thời, đúng bản chất sự kiện, đồng thời tăng cường các bài viết phân tích, lý giải.

Chuyên mục “Đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện” tổng hợp các ý kiến mang tính xây dựng, trách nhiệm của cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học; góp phần làm phong phú góc nhìn và tăng cường trao đổi khoa học, thực tiễn.

Chuyên mục “Đa phương tiện” tập hợp các sản phẩm ảnh, video, infographic, longform… nhằm đa dạng hóa hình thức thể hiện và nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên môi trường số.

Ngoài ra, chuyên trang còn hiển thị nhiều chủ đề như lực lượng Công an nhân dân sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV; phong trào “Ba Nhất” trong Công an nhân dân; Công an trong lòng dân; chống “diễn biến hòa bình”; tư liệu văn kiện.

Việc ra mắt chuyên trang “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” trên báo điện tử Công an nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí, tạo thuận lợi cho bạn đọc theo dõi, tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, chính xác và hệ thống.