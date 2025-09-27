Bão Bualoi sắp đổ bộ, hơn 1.300 người vẫn đang trên biển

Sáng 27/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai đề nghị nhanh chóng kêu gọi tàu thuyền trên biển vào nơi tránh trú an toàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng), tính đến sáng 27/9, còn 143 tàu/1.335 người đang hoạt động tại khu vực giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Cụ thể, Đà Nẵng có 39 tàu/323 lao động, Quảng Ngãi 69 tàu/767 lao động và Gia Lai 35 tàu/245 lao động.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền (Ảnh: Phùng Minh).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tránh bão hoặc có biện pháp cưỡng chế để đưa các tàu thuyền nêu trên về bờ neo đậu.

“UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền và thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26/9 của Thủ tướng Chính phủ”, Thứ trưởng Hiệp nêu rõ.

Tàu cá ngư dân Quảng Trị về neo đậu tránh trú bão số 10 (Ảnh: Tiến Thành).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 28/9 bão Bualoi (cơn bão số 10) sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và đêm cùng ngày đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ).

Do hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Cơ quan khí tượng đánh giá đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền có khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 (Kajiki) đổ bộ vào Hà Tĩnh.

Các trung tâm dự báo bão quốc tế đều nhận định khi bão Bualoi di chuyển vào Biển Đông sẽ đi dọc ven biển miền Trung rồi đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, thời gian đổ bộ khoảng đêm 28/9.